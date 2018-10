Chiếc giày cao gót của nữ tài xế BMW có làm thay đổi bản chất vụ án?

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến 1 người chết và 5 người bị thương, ngày 24/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trả lời PV VTC News, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, dư luận bàng hoàng cũng là điều dễ hiểu. Bởi đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và quá đỗi thương tâm. Nghiêm trọng vì đã có hàng loạt người thương vong, hàng loạt xe máy, ô tô hư hỏng, móp méo, tình hình giao thông của cả một ngã tư bỗng trở nên hỗn loạn, nhốn nháo.

Thương tâm vì những chiếc xe máy, ô tô bị tông cho vỡ vụn, nát bét kia đang dừng đèn đỏ, tức là người điều khiển chúng đang nghiêm túc chấp hành luật giao thông.

Thế nhưng cái tín hiệu đèn đỏ tưởng chừng để đảm bảo an toàn ấy cũng đã không giữ nổi sự an toàn cho họ. Có lẽ không ai trong số họ có thể ngờ rằng, mình sẽ là nạn nhân của một vụ tai nạn kinh hoàng và khủng khiếp đến thế. Một cô gái trẻ tối đó đã vĩnh viễn không thể trở về nhà, 5 người khác, thay về trở về “tổ ấm” thì lại phải tới một nơi không mong muốn đó là… bệnh viện.

Video: 3D mô phỏng tai nạn thảm khốc ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM

"Dưới góc độ pháp lý, tôi đánh giá vụ việc này có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Có lẽ, chuyện cơ quan công an khởi tố vụ án chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Còn về khung hình phạt cụ thể, cơ quan công an sẽ căn cứ vào kết quả điều tra, mức độ thương tật của người bị nạn và lỗi của người gây ra tai nạn để đưa ra án phạt thích hợp nhất. Về trách nhiệm dân sự, bà Nga cũng sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ tai nạn này.

Dù không có nồng độ cồn vượt ngưỡng thì việc bà Nga không kiểm soát được tốc độ gây tai nạn nghiêm trọng cũng đã là vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Đằng này, nồng độ cồn đo được lại rất cao, tức là có thêm một vi phạm khác nữa, đây sẽ là tình tiết để cơ quan chức năng xem xét tăng nặng trách nhiệm hình sự của người gây ra tai nạn" - luật sư Trương Anh Tú nói.

Về việc bà Nga đổ lỗi cho chiếc giày cao gót là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, luật sư Trương Anh Tú khẳng định: "Bà Nga không thể đổ lỗi cho chiếc giày cao gót được. Bà ấy là người lái xe và đã có bằng lái, bà ấy phải hiểu được những nguyên tắc an toàn khi lái xe chứ. Bởi phụ nữ khi đi học bằng lái ôtô, nguyên tắc đầu tiên là không được phép mang giày gót nhọn.