Cờ bạc đầu năm và hệ lụy từ những “con bạc khát nước”

Thời gian vừa qua, đặc biệt vào dịp đầu năm mới, cơ quan chức năng phát hiện xử lý hàng loạt vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Trong đó, có những vụ án với quy mô lớn, xử lý hàng nghìn đối tượng và thu giữ nhiều tài sản, phạt tù nhiều đối tượng. Tuy nhiên, tình trạng đánh bạc, tổ chức đánh bạc vẫn diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi hơn. Trong đó, nhiều vụ vì mâu thuẫn bài bạc dẫn đến giết người, thậm chí giết hại nhiều người để lại hậu quả xã hội vô cùng nghiêm trọng.



Xả súng giết người trên chiếu bạc

Cụ thể, chiều 29/1/2020 (tức mồng 5 Tết), một vụ trọng án đã xảy ra tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng tại sòng bạc đã làm bốn người chết và một người bị thương. Hung thủ được xác định là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến đối tượng nổ súng vào các nạn nhân là do bị thua bạc. Trên đường trốn chạy, đối tượng tiếp tục bắn chết thêm một người đi xe máy qua đường. Điều đáng nói, đối tượng Tuấn phạm tội khi đang khoác áo công an viên.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn

Trước đó, khoảng 20h tối 27/1 (mùng 3 Tết), cũng do mâu thuẫn cờ bạc đối tượng Đinh Quý Liêm (SN 1993 trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) dùng dao đâm chết anh Nguyễn Chiếm L. (SN 1983, trú cùng huyện) và một người bị thương khi họ đứng xem và can ngăn đánh bạc.

Đam mê cờ bạc không chỉ tập trung ở những đối tượng rảnh rỗi, thiếu công ăn việc làm,...mà ở nhiều vụ đánh bạc được triệt phá, đối tượng bị bắt còn là những công chức, những cán bộ UBND phường và giám đốc doanh nghiệp.

Từ thực tế đấu tranh, Đại úy Phạm Văn Dân, đội trưởng đội Tệ nạn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhận định, nguyên nhân để xảy ra các vụ án mâu thuẫn, tranh chấp dẫn đến giết người từ bài bạc, đầu tiên do bản tính hung hăng, máu lạnh của “con bạc”.

Cùng với đó, có thể vì “con bạc” nợ nần nhiều ở bên ngoài, hay có hiềm khích từ trước với các bị hại dẫn đến không kiềm chế được cảm xúc. Hoặc cũng có thể nguyên nhân từ gia đình, do người chơi bạc thua lỗ nhiều dẫn đến nợ nần, gia đình tán gia bại sản, trì chiết lẫn nhau.

Đại úy Dân nhận định, về quy mô tình tình hình đánh bạc trong những năm gần đây có xu hướng giảm so với các năm trước nhưng phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Trong đó, các sòng, sới bạc lớn thường lợi dụng địa hình phức tạp trên sông, hoặc địa hình hẻo lánh trên đồi để dễ dàng bố trí người canh gác, cảnh giới. Nhiều sòng, sới bạc còn cho vay “nóng” tiền tại chỗ với lãi suất 50.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

“Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá cược là tệ nạn xã hội thường dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội như trộm cắp, cướp giật, cướp, cưỡng đoạt, cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tự công cộng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, cho vay lãi nặng. Các đối tượng đánh bạc chủ yếu là dân xã hội lưu manh, manh động nên sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị bắt”- Đại úy Dân nói.

Hệ lụy khó lường

Mặc dù đã có chế tài song tình trạng đánh bạc vẫn khó kiểm soát, tình hình ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt là đánh bạc trên mạng internet với số tiền lên tới ngàn tỉ đồng, số người tham gia tới hàng ngàn người. Qua đó có thể thấy việc kiểm soát tình hình tội phạm về đánh bạc đã và đang gặp nhiều khó khăn.

Để giảm thiểu tình trạng này, luật sư Nguyễn Công Thành (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, thời gian tới, cần thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, trong đó có tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết công ăn việc làm cho công dân; kiểm soát hành vi đánh bạc trái phép với đối tượng là đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân; Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh với các trường hợp vi phạm; hành vi bảo kê, bao che, chống lưng cho các đường dây đánh bạc. Chỉ có như vậy, mới có thể kiểm soát tốt tình hình tội phạm về trật tự xã hội nói chung, về tội đánh bạc nói riêng./.

Hành vi đánh bạc trái phép với số tiền dưới 5.000.000 đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nếu đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp hoặc số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, để phạm tội hoặc tái phạm nguy hiểm thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 50.000.000 đồng.