Đối tượng truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu đối diện tội Giết người?

Chiều 24/7, Thạch Sà Khêl (35 tuổi, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) vác dao chém làm 12 người trong xóm thương vong.

Bị can Thạch Sà Khêl. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).



Theo điều tra ban đầu, Khêl có tiền sử tâm thần khoảng 7 năm trước, phải uống thuốc điều trị. Từ khi Khêl mắc bệnh, vợ dắt con bỏ đi.

Ngày 26/7, Công An tỉnh Bạc Liêu đưa Thạch Sà Khêl (35 tuổi) đi giám định tâm thần để làm căn cứ thực hiện các bước tố tụng tiếp theo trong vụ truy sát xảy ra tại ấp Đai Tà Ni.

Chiều 26/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can đối với Thạch Sà Khêl (35 tuổi, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư Hà Nội) nêu quan điểm. Dù vì lý do gì, việc đối tượng cầm dao truy sát hàng xóm khiến nhiều người thương vong như báo chí đưa tin cũng là hành vi dã man, cần xử lý theo pháp luật.

Theo luật sư Hòe, Trong trường hợp đối tượng có bệnh thì phải cho đi chữa bệnh luôn, sau khi xong thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình.

Trong trường hợp này, có đủ căn cứ, có thể phải chịu mức án cao nhất chiếu theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Hòe, ở đây có hai trường hợp xảy ra.

Thứ nhất, nếu bị can có dấu hiệu tâm thần và hạn chế nhận thức, năng lực điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người". Tuy nhiên, trong trường hợp này, hành vi phạm tội của bị can có thể được giảm nhẹ một phần hình phạt do bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức điều khiển hành vi.

Thứ hai, nếu bị can bị bệnh tâm thần mất khả năng nhận thức và năng lực điều khiển hành vi thì sẽ được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi bị can điều trị ổn định thì sẽ bàn giao cho người thân, địa phương quản lý.

Trong vụ án này, nếu Khêl bị bệnh tâm thần và được miễn trách nhiệm hình sự thì người giám hộ nếu không chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người mắc bệnh gây ra theo Điều 599 Bộ Luật Dân sự./.