Mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý thế nào?

Từ tin báo của một người phụ nữ mang thai hộ do lo sợ bị lừa bán , Công an quận 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã lần ra đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia và bắt giữ các đối tượng liên quan. Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại có thể bị phạt tù đến 5 năm. (ảnh minh họa).

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC02) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo Điều 187 Bộ luật hình sự 2015

5 đối tượng bị khởi tố gồm: Cai Guo Lin (SN 1982), Cai Guo Fang (sinh năm 1965, cùng quốc tịch Trung Quốc); Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk); Triệu Thị Hằng (sinh năm 1978, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1995, quê Nam Định). Cầm đầu đường dây này là người nước ngoài móc nối với đối tượng trong nước để tìm người mang thai hộ với giá 300 triệu đồng, sau đó mang sang Campuchia thực hiện kỹ thuật cấy thai.

Theo điều tra của công an và khai nhận của 2 đối tượng Cai Guo Lin, Cai Guo Fang, 2 đối tượng này chỉ làm thuê cho “ông trùm” tên Cai Guo Yong (quốc tịch Trung Quốc, chưa rõ lai lịch).

Vào đầu tháng 9/2018, 2 đối tượng Cai Guo Lin và Cai Guo Fang sang Việt Nam để tìm những người phụ nữ Việt Nam có nhu cầu mang thai hộ.

Từng làm kỹ thuật viên tại phòng khám Thiên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nên Lin có quen biết và nhờ Hoàng Thị Thu Trang (là y tá tại phòng khám Thiên Hòa) tìm giúp.

Sau đó Trang đến cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tìm gặp Triệu Thị Hằng (là người bán báo dạo trước cổng bệnh) nhờ tìm người mang thai hộ.

Khoảng tháng 11/2018, Triệu Thị Hằng gặp Nguyễn Thị Mai Anh nhờ người này kiếm người mang thai hộ và sẽ trả phí môi giới cho Mai Anh. Mai Anh sau đó đã tạo một tài khoản mạng xã hội Facebook với tên “Hiến trứng và mang thai hộ”.

Thông qua trang facebook này, Mai Anh đã tìm được 6 người phụ nữ đồng ý mang thai hộ.

Môi giới thành công, các đối tượng người Trung Quốc sẽ trả công cho Trang, Hằng, Anh mỗi người 5 – 10 triệu đồng.

Đây là đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia lần đầu tiên bị Công an TPHCM triệt phá và khởi tố.

Theo cơ quan công an, nếu không khám phá sớm thì đường dây mang thai hộ này sẽ phát triển thành nhiều nhánh như dạng đa cấp và có rất nhiều phụ nữ ở các tỉnh, thành khác tham gia vào trở thành mắt xích, hoặc trở thành nạn nhân mang thai hộ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn Luật sư Hà Nội, hành vi của các đối tượng tổ chức tìm người mang thai hộ với mục đích thương mại có dấu hiệu phạm Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại quy định tại Điều 187 Bộ luật hình sự 2015. Theo đó thì Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Phạm tội đối với 2 người trở lên; Phạm tội 2 lần trở lên; Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức hoặc Tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm./.