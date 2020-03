Những hành vi bị cấm trong khu cách ly phòng chống Covid-19

Trong những khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19, đặc điểm chung là tập trung rất đông người, trở về từ những nước khác nhau, đến từ những vùng miền khác nhau. Do đó, việc đảm bảo trật tự an ninh là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các cơ quan chức năng.



Tại khu cách ly tập trung trường Quân sự Quân đoàn 1 (Tam Điệp, Ninh Bình), Công an tỉnh Ninh Bình thường xuyên gửi các cán bộ vào tuyên truyền về đường lối, chính sách pháp luật và những nội quy cần tuân thủ trong khu cách ly cho người dân nắm được.

Phóng viên VOV.VN phỏng vấn với Thiếu tá Tô Thị Thu Trang - Đội trưởng đội An ninh Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tá Tô Thị Thu Trang, đội trưởng đội An ninh Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Trọng Phú)

PV: Xin chị cho biết, tình hình các khu vực cách ly trên địa bàn hiện nay?

Thiếu tá Tô Thị Thu Trang: Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng chống dịch bệnh, Cơ quan công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã luôn luôn nâng cao tinh thần tự giác của cán bộ chiến sĩ trong việc nắm chắc tình hình liên quan đến phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt là tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 của trường Quân sự Quân đoàn 1 trong thời gian vừa qua có rất nhiều người từ nước ngoài trở về được Nhà nước đón về cách ly tập trung.

Đối với những người tham gia cách ly tại khu vực này, cơ quan công an chúng tôi thường xuyên nắm chắc tình hình, trao đổi với các cơ sở y tế trên địa bàn, cũng như các đồng chí trong trường Quân sự Quân đoàn 1 để nắm chắc tình hình liên quan đến kiểm tra sức khỏe đối với những người kiểm tra cách ly tại đây.

PV: Đối với những người trong khu cách ly tập trung, cần phải tuân thủ theo những quy định nào?

Thiếu tá Tô Thị Thu Trang: Lực lượng công an đề nghị người cách ly thực hiện tốt những nội quy của đơn vị, cũng như những nội dung liên quan đến nội quy của khu vực cách ly.

Cụ thể là: Luôn mang khẩu trang, luôn rửa tay sát khuẩn theo quy định của Bộ Y tế, cũng như thường xuyên khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định. Đặc biệt là người cách ly tuyệt đối không đi ra khỏi khu vực cách ly, để đảm bảo an ninh trật tự, cũng như đảm bảo tài sản, tính mạng của mình và cộng đồng.

Về an ninh trật tự, trong khu vực cách ly có nhiều người từ nhiều nơi khác nhau đến. Do đó, không thể tránh khỏi những vấn đề về mâu thuẫn cá nhân, cũng như các hoạt động quan hệ xã hội. Đề nghị mọi người trong thời gian cách ly phải luôn luôn nâng cao ý thức tự giác, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực này, như: Không gây mâu thuẫn cá nhân, không có những quan hệ nam nữ phức tạp, không có những biểu hiện liên quan đến tệ nạn xã hội như: đánh bạc, chơi lô đề hay đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Chính phủ Việt Nam chúng ta đã làm hết sức có thể để cách ly tập trung cho bà con tại đây. Do đó, chúng ta phải cùng nhau chung tay, để xây dựng môi trường lành mạnh, đảm bảo sức khỏe.

PV: Đối với những quy định về quay phim chụp ảnh, người cách ly cần phải lưu ý những điều gì?

Thiếu tá Tô Thị Thu Trang: Với vấn đề này, chúng tôi đã đề nghị bà con không tổ chức quay phim chụp ảnh, livestream trên Facebook hay Zalo về những hoạt động cách ly tập trung. Không đăng tải những thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng về khu cách ly tập trung lên mạng xã hội.

Thứ nhất vì trường Quân sự là nơi cấm ghi hình, chụp ảnh theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, việc quay phim chụp ảnh hoặc đăng tải những thông tin thất thiệt sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh của toàn thể nhân dân.

Chúng tôi tin rằng khi chúng ta đồng lòng, quyết tâm, giữ đúng nội quy và các quy định của pháp luật thì chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh.

PV: Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai các biện pháp nào để hỗ trợ, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân trong khu vực cách ly?

Thiếu tá Tô Thị Thu Trang: Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, Công an tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo của ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo rất sát sao liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài việc chúng tôi thường xuyên phối hợp với các cơ sở y tế để nắm tình hình công dân, người nước ngoài trở về địa bàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để nắm chắc công tác kiểm soát người được cách ly, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an TP Tam Điệp đã triển khai 2 tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở vòng ngoài của trường quân sự. Khu vực thứ hai là ở Trung tâm Y tế TP Tam Điệp, hiện đang có 8 người cách ly đặc biệt tại đây.

Đối với các khu vực này, chúng tôi tổ chức phối hợp với lực lượng của trường Quân đoàn 1 để đảm bảo an ninh, không để người cách ly rời khỏi khu vực cách ly. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, đưa cán bộ vào khu vực cách ly để tuyên truyền cho người dân hiểu, tuân thủ các quy định.

Lực lượng công an cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị quân sự để liên tục nắm bắt tình hình bên trong khu cách ly. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh và đảm bảo an ninh, an toàn cho người được cách ly.

PV: Vâng xin cảm ơn chị./.

Trọng Phú/VOV.VN (thực hiện)