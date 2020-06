Thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi sổ BHXH?

Sổ bảo hiểm xã hội là một trong những tài sản có giá trị của người lao động. Bên cạnh việc cấp mới, trong một số trường hợp, pháp luật còn tạo điều kiện để người lao động được cấp lại sổ.



Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ các trường hợp người tham gia BHXH được cấp lại sổ như sau:



Cấp lại sổ (bìa và tờ rời)



- Mất sổ;



- Hỏng sổ;



- Gộp sổ;



- Thay đổi số sổ;



- Thay đổi họ, tên, chữ đệm;



- Thay đổi ngày, tháng, năm sinh;



- Khi người đã hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.



Cấp lại bìa sổ



- Sai giới tính;



- Sai quốc tịch.



Cấp lại tờ rời sổ



- Mất sổ;



- Hỏng sổ.

Nếu thay đổi CMTND thành Căn cước công dân, bạn chỉ cần lập mẫu TK1-TS (bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND của bạn trong cơ sở dữ liệu.



Thủ tục cấp lại sổ BHXH



Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 27 và Điều 29 Quyết định 595. Cụ thể:



Về hồ sơ



Tùy từng trường hợp mà hồ sơ đề nghị cấp lại sổ sẽ có sự khác nhau.



* Cấp lại sổ do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)



* Cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ:



Người tham gia:



+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);



+ Hồ sơ kèm theo: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc; giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh cấp theo quy định; chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu…



Đơn vị sử dụng lao động: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).



Về thời gian giải quyết



Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc và thời gian giải quyết không quá:



05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ.



10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; mất, hỏng sổ; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.



45 ngày trong trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc./.