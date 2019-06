Vì sao nghi án bố sát hại, phi tang xác con gái ở Đà Nẵng vẫn bế tắc?

Hơn 4 tháng trôi qua, nghi án Bùi Văn Hời (34 tuổi, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) giết con gái rồi ném xác xuống sông Hàn (TP Đà Nẵng) vẫn bế tắc do chưa tìm thấy thi thể cháu bé – “nút thắt” lớn nhất trong vụ án này. Một “nút thắt” nữa trong quá trình xem xét vụ án là cảnh sát không thu thập được bất cứ hình ảnh nào chứng minh Hời phạm tội. Không có hình ảnh cũng như không ai nhìn thấy anh ta mang xác cháu bé ném xuống sông.



Đối tượng Bùi Văn Hời lúc mới bị bắt (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Trong khi đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã 2 lần làm văn bản kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân TP phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án nhưng chưa nhận được trả lời. Còn Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng từ chối phê chuẩn các quyết định tố tụng.



Hiện tại, Bùi Văn Hời vẫn ngoài vòng pháp luật dù lời khai gần như trùng khớp với các thao tác trong quá trình thực nghiệm điều tra hiện trường.



Diễn biến vụ việc khiến dư luận không khỏi băn khoăn bởi không ai tự nhiên nhận mình giết người, trong trường hợp này lại là nhận giết con đẻ của mình. Có thể lương tâm cắn rứt đã thức tỉnh Hời, chỉ đường cho anh ta đi thú tội và chịu những hình phạt của pháp luật để nguôi ngoai bớt cảm giác tội lỗi.

Thế nhưng với những quy định của pháp luật, phải chứng minh được hành vi phạm tội của Hời mới có thể xử lý, dư luận lo ngại liệu có xảy ra một tiền lệ những vụ án giết người mà hung thủ phi tang xác nạn nhân thì không thể truy cứu trách nhiệm hình sự được.



Làm rõ những băn khoăn này, luật sư Vũ Ngọc Chi (Công ty luật Tam Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng từ chối phê chuẩn các quyết định tố tụng thể hiện sự thận trọng cần thiết. Bởi căn cứ vào khoản 2, Điều 98 Bộ luật Tố tụng Hình sự, lời nhận tội của bị can chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án, chứ không thể coi là chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội bị can.



Như vậy, ngoài lời khai của người đàn ông này, việc các cơ quan tiến hành tố tụng phải thu thập thêm các bằng chứng khác như lời khai của người vợ đầu và bạn gái người Hàn Quốc của nghi can, video quay việc đối tượng phi tang xác con gái… là cần thiết để chứng minh có việc đối tượng tước đoạt mạng sống con mình.

Quan trọng nhất, theo luật sư Chi là phải tìm được thi thể nạn nhân, đó là bằng chứng rõ nhất, kết hợp với lời khai của 2 người phụ nữ và clip thì việc kết tội ông bố này mới đảm bảo đúng quy định của pháp luật.



Ngoài ra cũng cần phải làm rõ trước nghi can có đúng là có con thật không, tên gì, giới tính, độ tuổi để xác định lời khai ban đầu của nghi can. Quá trình tiếp xúc nghi can, nếu thấy cần thiết có thể phải giám định xem đối tượng có bị tâm thần không, có đầy đủ nhận thức không?



“Đúng là việc tự nhận mình giết người không phải là chuyện đùa, không ai tự dưng đi tự thú mình giết người. Nhưng luật đã quy định rõ nên mọi việc đều phải tuân theo luật. Nếu không làm theo là vi phạm luật, có thể kết án nhầm người và cuối cùng sẽ tạo ra phương pháp làm việc không có nguyên tắc có thể gây nhiều hậu quả”.

Luật sư Chi nhấn mạnh và cho rằng trong trường hợp không chứng minh được vụ việc một cách đầy đủ thì việc đình chỉ cũng là cần thiết.



Đại tá Trần Mưu và Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo công tác phá án và tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Chiều 24/4, thông tin tại cuộc họp báo quý I của Công an Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP, cho biết, ngày 20/3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP đã hủy bỏ biện pháp tạm giữ Bùi Văn Hời với lý do chưa tìm thấy thi thể nạn nhân nên chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam.



Trước đó, ngày 24/2, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng nhận được tin báo của gia đình nạn nhân ở Thái Bình về việc cháu gái bị mất tích khi vào Đà Nẵng lập nghiệp với cha. Xác minh thông tin, cơ quan điều tra nghi ngờ Bùi Văn Hời, bố nạn nhân chính là hung thủ của vụ việc và bắt giữ Hời vào sáng 25/2 tại bến xe, khi người đàn ông này vừa về lại Đà Nẵng.



Tại cơ quan công an, Hời khai nhận cháu bé sinh năm 2011, là con đẻ của mình. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn vợ chồng ở Thái Bình nên cả hai đã ly hôn vào tháng 4/2018. Tòa án yêu cầu Hời nhận nuôi con. Lúc này, Hời mang cháu bé vào Đà Nẵng nuôi dưỡng vừa làm lao động kiếm sống.



Ngày 1/2, do bực tức nhiều chuyện gia đình liên quan đến người vợ cũ, lại thêm việc cháu bé quấy khóc liên tục khiến ông bố nóng giận đã bóp cổ con mình đến chết rồi gói ghém xác nạn nhân vào bao tải, đến ngày 4/2 (tức 30 Tết) thì mang lên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) ném xuống khu vực cửa biển.



Hiện Công an Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực để vụ việc bị “chìm xuồng”. Cơ quan công an đã có văn bản đề nghị VKSND tối cao làm thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc để lấy lời khai bạn gái của Hời ở Hàn Quốc. Theo lời khai của Hời tại cơ quan điều tra, sau khi sát hại con gái, anh ta gọi thoại video để bạn gái ở Hàn Quốc nhìn thấy cháu bé đã tử vong. Trong quá trình bỏ trốn, anh ta thường xuyên điện thoại, nhắn tin cho bạn gái mong muốn tìm cách trốn sang Hàn Quốc./.