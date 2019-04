Vụ gian lận thi cử: Nếu phụ huynh đưa hối lộ, có bị khởi tố?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1966)- Phó Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD tỉnh Sơn La về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.