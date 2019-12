Tước quân tịch, bắt thiếu úy công an cưỡng đoạt tài sản của nam sinh

Giám đốc Công an TP.HCM vừa ra quyết định tước quân tịch công an nhân dân, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Thiếu uý Phạm Thái Vinh, Công an phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Người có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nam sinh viên vào ngày 17/12/2019.

Minh đưa xe máy đến nhận tiền theo lời của thiếu úy Vinh

thì bị tổ công tác giữ lại đưa về trụ sở.

Ngày 20/12, Công an quận Bình Thạnh đã có Quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phạm Thái Vinh, cán bộ Công an phường 17, quận Bình Thạnh (mới chuyển công tác từ Công an tỉnh Nghệ An về Công an phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM khoảng 01 năm nay) về hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh C.H.Đ (quê An Giang) tại quận Bình Thạnh. Chiều cùng ngày, Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã ký Quyết định kỷ luật Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu úy Phạm Thái Vinh.

Trong ngày 21/12 cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh (cán bộ dân phố do Công an phường 17, quận Bình Thạnh quản lý) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Trước đó, anh C.H.Đ, sinh viên đang học tại Trường Du lịch TPHCM đã cầu cứu cơ quan báo chí sự việc bị một số cán bộ Công an phường 17, quận Bình Thạnh vòi tiền. Sau khi điều tra, Công an TP.HCM xác định tối 17/12, Đ điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ quận Bình Thạnh vào trung tâm quận 1, thì bị 6 người ép xe và đưa về trụ sở công an. Qua kiểm tra trong túi xách của Đ có 1 con dao, lúc này Đ giải thích con dao phục vụ cho việc học đầu bếp của em nhưng những người trong tổ công tác luôn đe nẹt, doạ bỏ tù và doạ phải phạt số tiền 10 đến 15 triệu đồng vì tàng trữ hung khí.

Lo sợ gia đình biết chuyện Đ xoay sở nhưng không có đủ tiền mặt. Sau đó Đ được yêu cầu để lại xe máy rồi trưa 18/12 trở lại nộp tiền. Chưa dừng lại, 2 người trong số này yêu cầu viết giấy bán xe cho người có tên Nguyễn Hoàng Minh. Lo sợ Đ đã viết giấy bán chiếc xe máy của mình với giá 15 triệu đồng. Và trước khi về nhóm người này nói, nếu không đúng hẹn đem tiền đến thì mất xe. Sáng ngày 18/12, khi Đ liên hệ để xin lại xe thì người làm việc là Thiếu uý Phạm Thái Vinh ra giá phải đưa đủ 10 triệu đồng.

Vụ việc này được báo chí thông tin, sau đó Thanh Tra Công an TP.HCM vào cuộc làm rõ. Chiều 18/12 khi Đ liên hệ thì Thiếu uý Vinh hẹn ra khu vực vòng xoay Hàng Xanh để giao tiền lấy lại xe. Tuy nhiên sau đó Vinh nói bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh mang xe ra điểm hẹn và lấy tiền thì bị tổ công tác của Công an TP.HCM bắt giữ. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.