Tuyên án 2 cựu cán bộ ở Quảng Trị chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của dân

Tạm giam cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tiền của dân

Chiều 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cường, sinh năm 1980, cán bộ địa chính xã Đại Thành, huyện Yên Thành để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của dân.