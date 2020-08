Vác chõng ăn ngủ trước nhà nguyên Phó công an huyện để đòi tiền mua đất

Ngày 18/8, ông Nguyễn Quốc Chương - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết suốt 4 ngày qua, chị ngô Thị Chung (SN 1986, trú tại xã Đồng Văn) cùng người thân đã tập trung trước nhà ông Tr.Đ.Đ. (trú tại xã Đông Văn) để đòi tiền.

Theo chị Chung phản ánh đã đưa tiền cho ông Đ. nhờ mua đất nhưng không mua nên đòi lại tiền. Sau sự việc xảy ra, Công an huyện Thanh Chương đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến khu vực trước nhà ông Đ.



Theo đó, nhiều tháng trước, chị Ngô Thị Chung đến nhà ông Đ. làm thuê công việc chăm sóc trẻ. Trong thời gian này chị Chung đã nhiều lần đưa tiền cho ông Đ. để nhờ mua một mảnh đất. Tổng cộng chị Chung đã đưa cho ông Đ. số tiền là hơn 680 triệu đồng. Nhưng gần đây chị Chung hỏi ông Đ. đã mua được đất chưa, nếu không thì trả lại tiền nhưng ông Đ. đã phủ nhận và cho rằng chưa bao giờ nhận tiền của chị Chung.

Quá bức xúc, từ ngày 14/8, chị Chung cùng người thân đã tập trung vây trước cổng nhà ông Đ. để đòi lại tiền. Hiếu kỳ trước sự việc, nhiều người dân xung quanh đã tập trung lại theo dõi, một số dùng điện thoại quay và đăng tải trên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Văn cho biết, 3 ngày qua, chị Chung cùng người nhà tập trung đến trước cửa nhà ông Đ., họ không phá phách gì. Người dân thì hiếu kỳ nên tập trung lại xem. Công an huyện và xã những ngày qua đến túc trực để giữ an ninh trật tự. Công an huyện đã về làm việc và mời lên để hướng dẫn viết đơn trình bày sự việc.

Ngày 18/8, chị Chung và người nhà căng bạt, mang giường, chõng đến nằm phía trước cổng nhà ông Đ. để đòi tiền. Cơ quan công an vẫn đang có mặt tại hiện trường để giữ an ninh trật tự.

Cũng theo lãnh đạo xã Đồng Văn, chị Chung phản ánh ông Đ. nhận tiền mua đất nhưng bản thân ông Đ. nói không có nên viết đơn tố cáo ngược lại. Hiện chưa rõ thực hư và chưa rõ người nào đúng người nào sai. Công an huyện đã về làm việc mời 2 bên lên hướng dẫn viết đơn để trình bày sự việc.

Được biết, ông Đ. nguyên là Phó Công an huyện Thanh Chương và hiện đã nghỉ hưu được 4 năm.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Thanh Chương xác minh làm rõ./.