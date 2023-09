“Vận chuyển ma túy bây giờ không phải từng bánh nữa mà cả tấn”

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận định, điều này cho thấy diễn biến hết sức phức tạp của tội phạm ma túy. Hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ các nước vào Việt Nam hoặc quá cảnh qua Việt Nam để vận chuyển đi nước khác với nhiều thủ đoạn tinh vi; trong đó nổi lên là việc vận chuyển qua đường hàng không gia tăng.

Báo cáo thẩm tra dẫn chứng vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11 kg ma túy Ketamin và MDMA (được giấu trong 327 tuýp kem đánh răng) phát hiện tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đến nay, cơ quan chức năng đấu tranh mở rộng vụ án, đã truy xét toàn bộ đường dây, khởi tố 78 bị can, thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đặt vấn đề, vì sao chúng ta có đầy đủ cửa khẩu, biên giới biển, biên giới đất liền, hàng không, đầy đủ các lực lượng chức năng nhưng tội phạm ma túy vẫn tăng, “mà bây giờ không phải từng bánh nữa mà là hàng tấn ma túy”.

“Câu hỏi đặt ra là nguyên nhân là do sự phối hợp hay là do pháp luật hay là vì lý do gì?” – ông đề nghị Chính phủ nghiên cứu vấn đề này.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị chú trọng phát hiện phòng, chống các loại tội phạm ma túy liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

“Các đối tượng phạm tội về ma túy, lợi dụng các quan hệ ràng buộc trong họ hàng thân tộc của đồng bào các dân tộc, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con để lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc họ trở thành mắt xích trong đường dây tội phạm” – ông lưu ý đây là những vấn đề cần quan tâm đối với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong phòng, chống tội phạm ma túy.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm

Đồng tình với đánh giá càng ngày số vụ bắt được càng nhiều, số lượng càng tăng và mức độ manh động, nguy hiểm của các đối tượng buôn bán ma túy và lợi dụng người dân ngày càng nhiều hơn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị cần nâng cao thông tin tuyên truyền và làm rõ hơn nguyên nhân. “Cái gì là căn cơ trong việc này, có phải bà con chưa đảm bảo sinh kế nên dẫn đến bị lợi dụng hay không?” – ông đặt câu hỏi.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết qua tổng hợp thống kê 10 tháng, lực lượng công an các cấp đã phát hiện 24.272 vụ, tăng 18,42% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, có nhiều vụ được phát hiện là vận chuyển trung chuyển qua địa bàn Việt Nam, không chỉ thuần túy là đường bộ như trước đây mà có cả đường hàng không, đường biển. Nếu tính tỷ lệ thì trên 37,8% là trung chuyển qua Việt Nam.

“Mặc dù tăng nhưng đây cũng là sự cố gắng của lực lượng công an nhân dân trong phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện được các đường dây vận chuyển ma túy. Hiện nay địa bàn không chỉ ở khu vực “tam giác vàng” nữa mà vừa rồi một số vụ từ cả châu Phi vận chuyển về qua địa bàn Việt Nam để trung chuyển sang các nước thứ ba. Bộ Công an cũng đã tổ chức các chiến dịch phối hợp để đấu tranh phát hiện, bắt giữ ngay từ bên Lào và Campuchia” – Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh thêm.