Vận động đối tượng trốn truy nã 33 năm ra đầu thú

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị vận động thành công một đối tượng trốn truy nã 33 năm ra đầu thú.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết 2023, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phát hiện Trương Công Chức (53 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Trương Công Chức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định, Trương Công Chức phạm tội giết người và bị TAND tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) tuyên phạt 6 năm tù giam.

Trong thời gian chấp hành án phạt tù, ngày 4/10/1990, Chức trốn khỏi nơi giam giữ và sử dụng danh tính giả di chuyển đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sinh sống và lập gia đình.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cùng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vận động Chức ra đầu thú.

Sau khi được vận động, Chức đã ra đầu thú. Hiện, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ di lý Chức về Công an Bình Dương để xử lý theo quy định pháp luật./.