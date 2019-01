Vào nhà đâm gục bé gái 10 tuổi để cướp tài sản

Sáng nay (5/1), lãnh đạo xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công an huyện Phú Vang vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Việt, 34 tuổi, trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên điều tra, làm rõ vụ án dùng dao đâm một bé gái 10 tuổi gây thương tích nặng để cướp tài sản. Căn nhà của ông Nguyễn Đại Sơn nơi xảy ra sự việc đối tượng dùng dao đâm người cướp của.

Trước đó, khoảng 17h ngày 4/1, chính quyền xã Phú Diên nhận được thông tin từ gia đình ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước ở thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên khai báo bị đối tượng lạ mặt giả vào nhà ông cầm đồ rồi dùng dao đâm trọng thương cháu bé để cướp tài sản.

Lực lượng Công an xã Phú Diên và Công an huyện Phú Vang đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, ghi nhận nhiều vết máu cùng một con dao Thái Lan bỏ lại.

Nạn nhân là bé gái Nguyễn Thị Thùy T., 10 tuổi, con ông Sơn, bị đâm 3 nhát vào bụng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhà ông Sơn chỉ có bé T. ở nhà một mình, nghi phạm giả vờ vào cầm đồ rồi dùng dao đâm gục cháu T., sau đó lấy một điện thoại cùng một sợi dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an ghi nhận một đối tượng khả nghi nên tiến hành truy xét. Đến 22h cùng ngày, Công an huyện Phú Vang đã tiến hành bắt giữ Việt ngay tại nhà của nghi phạm này, cách hiện trường vụ án chừng 2 km.

Hiện, cháu T. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin lại vụ việc, ông Hoàng Trọng Đoài, Chủ tịch UBND xã Phú Diên, huyện Phú Vang cho biết: "Gia đình không người lớn ở nhà, đối tượng giả vờ vào cầm đồ. Thấy bé T. mở cửa, đối tượng ra sau bếp láy một cây dao đâm nạn nhân. Hiện nay bé Nguyễn Thị Thùy T. đang cấp cứu tại bệnh viện và chưa tỉnh, bị thủng ruột non và thủng gan. Đối tượng đã bị bắt hôm qua vào lúc 21h54 phút"./.