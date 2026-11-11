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Vây bắt 295 thanh, thiếu niên tụ tập, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng ở Nghệ An

Thứ Tư, 09:45, 11/11/2026
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VOV.VN - 295 thanh, thiếu niên hẹn nhau tụ tập, sử dụng xe mô tô di chuyển thành đoàn với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông bị Công an tỉnh Nghệ An vây bắt, triệu tập để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

 

Trước tình trạng một số thanh, thiếu niên hẹn nhau tụ tập, sử dụng xe mô tô di chuyển thành đoàn với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn.

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Qua nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một số nhóm có dấu hiệu hẹn nhau sử dụng xe mô tô tụ tập, di chuyển đông người trên các tuyến đường trọng điểm. Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông, Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả vi phạm pháp luật.

Đêm 7/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức chốt chặn tại nhiều tuyến đường trọng điểm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng chức năng đã kịp thời triệu tập, răn đe, ngăn chặn, vây bắt 295 đối tượng, tạm giữ 242 phương tiện ngay khi các đối tượng vừa chuẩn bị tụ tập. Qua đó, ngăn chặn nguy cơ xảy ra tình trạng chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Qua phân loại, kiểm tra và xử lý ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với 195 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 154 phương tiện và 41 giấy tờ các loại. Đối với 47 phương tiện được xác định không có vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành trả lại theo quy định. Đồng thời, thông báo Công an các xã, phường liên quan tiếp nhận, phối hợp quản lý, giáo dục các trường hợp vi phạm.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra ma túy đối với toàn bộ 295 đối tượng; tiếp tục xác minh, làm rõ các vi phạm khác (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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