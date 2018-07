Vây bắt các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở Huế

Vào lúc 10h 30 phút ngày 21/7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế phát hiện một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời điểm này, lực lượng Công an bất ngờ ập vào phòng 302, Nhà nghỉ Quốc Đạt (số 260, đường Ngự Bình, phường Trường An, thành phố Huế) bắt quả tang Nguyễn Quốc Huy (25 tuổi, trú tại phường Trường An, thành phố Huế) tàng trữ 2 gói nilông, bên trong chứa hơn 1,8 gam ma túy tổng hợp dạng đá (Methatamine).

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy.

Đồng thời, phát hiện trong phòng nghỉ của Huy cất giấu nhiều công cụ như tuốc lơ vít, móc nhọn, dũa sắt và 1 cây dao dài khoảng 70cm. Huy là đối tượng nghiện, từng có 1 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy. Huy cho biết, 1 gói ma túy có giá 3 triệu đồng, mỗi lần sử dụng nửa gói.

Trước đó, trước khách sạn Century, số 49 đường Lê Lợi, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an thành phố Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt quả tang Ngô Quang Tuấn (18 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đang tàng trữ trái phép gần 10g ma túy. Hiện, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bí mật đột kích vào nhà “trùm” ma túy, thu giữ gần 1kg ma túy đá VOV.VN -Giữa đêm, ban chuyên án bí mật “đột kích” nhà của “trùm” ma túy khống chế tại chỗ 2 đối tượng, thu giữ gần 1kg ma túy dạng đá. “Cõng” 3 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ VOV.VN - Hai đối tượng đang trên đường vận chuyển 3kg ma túy đá, 2000 viên ma túy tổng hợp đến nơi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Phát hiện, bắt giữ 3 kg ma túy đá và 2000 viên ma túy tổng hợp VOV.VN - Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đá và ma túy tổng hợp đến nơi tiêu thụ. Tình hình mua bán, sử dụng ma túy tại Cần Thơ đang diễn biến phức tạp VOV.VN - Đối tượng liên quan đến ma túy trong độ tuổi thanh, thiếu niên ở thành phố Cần Thơ đang chiếm tỷ lệ rất cao.