Vây bắt hai đối tượng đang vận chuyển18kg ma túy đá và 30 bánh heroin

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 4h ngày 23/12, tại đoạn đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên Phòng Nghệ An, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển với số lượng ma túy lớn đi tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Đây là 2 đối tượng người Lào, đó là đối tượng Đá Xìa Tu Vàng (SN 1996, trú tại Viêng Khăm, huyện Mường Khăm, Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay) và đối tượng Vừa Xồng (SN 1999, trú tại huyện Mường Khăm Cợt, tỉnh bô Ly Khăm Xay).

Thời điểm bị vây bắt, hai đối tượng chống trả vô cùng quyết liệt sau đó một đối tượng đã chạy trốn thoát vào rừng. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 18kg ma túy đá, 30 bánh Heroin.

Lực lượng chức năng của ta đã thông báo rộng rãi trên khắp địa bà xã Thanh Thủy nếu ai bắt hoặc thấy đối tượng hãy báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất để xử lý.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ./.