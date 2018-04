Vết máu ở hiện trường tố kẻ chặt đầu hàng xóm trốn trong nhà khóa cửa

Như tin đã đưa về vụ chặt đầu hàng xóm ở Đồng Tháp, lần theo dấu vết tại hiện trường, công an đã tìm được bộ phận đầu người, cách thi thể nạn nhân khoảng 25 m. Trong ảnh: Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm bị bắt giữ (ảnh: Thanh niên) Nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn (67 tuổi, ngụ Khóm 3, P.3) gần nhà của nghi phạm Tâm. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm cùng tang vật và hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân Lần theo vết máu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm. Công an đã lần tìm đến căn nhà của Tâm đang khóa chặt cửa ngoài. Lực lượng công an đã vận động, thuyết phục Tâm ra đầu thú nhưng Tâm vẫn trốn trong nhà, cầm hung khí cố thủ. (ảnh: Thanh Tùng) Khi phát hiện lực lượng công an, nghi phạm liền cầm 2 con dao đóng cửa cố thủ trong nhà, đến khi lực lượng công an xông vào bắt giữ thì nghi phạm dùng dao chống trả khiến trung tá Phạm Văn Minh, Trưởng CAP.3 bị nghi phạm này chém đứt lìa đốt ngón tay út và áp út cùng 1 vết thương sâu vào bắp tay phải, lập tức được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. (ảnh: Công an nhân dân) Tâm nhanh chóng bị khống chế, tước hung khí ngay sau đó. Trong ảnh: Hiện trường vụ án giết người xảy ra tại khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc (ảnh: Thanh Tùng) Theo một số người dân sống xung quanh thì vào buổi chiều cùng ngày, một số người vẫn còn thấy nạn nhân đi câu cá ở gần đó. (ảnh: Công an nhân dân) Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng theo công an, đối tượng gây án là dân nghiện rượu, từng bị bắt đưa đi cơ sở giáo dục vào năm 2010 . Trong ảnh: 2 con dao nghi phạm dùng để chống đối người thi hành công vụ (ảnh: Thanh Tùng)./.

