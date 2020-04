Vi phạm quy định phòng chống Covid-19: Xử nghiêm và ngay

Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ 43 tuổi về tội chống người thi hành công vụ. Người phụ nữ này đã có hành vi cự cãi, không chỉ phản đối chấp hành yêu cầu đo thân nhiệt của lực lượng chức năng, mà còn hất tung máy đo thân nhiệt, giật khẩu trang và tát vào mặt một trung úy công an trước sự chứng kiến của nhiều người. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với trường hợp này thể hiện sự nghiêm minh, kịp thời và cần thiết trong bối cảnh toàn xã hội chung tay phòng chống dịch bệnh; đồng thời góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước.



Vi phạm phòng chống Covid-19: Xử nghiêm và ngay

Sau những hành động hung hăng, đến khi bị đưa về trụ sở công an làm việc, người phụ nữ này mới bày tỏ ân hận, mong muốn được xin lỗi lực lượng chức năng. Tuy nhiên, việc ân hận và xin lỗi cũng đã muộn và chỉ có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ khi cân nhắc, áp dụng mức hình phạt sau này. Bởi, nếu không xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi chống người thi hành công vụ, thì đâu đó trên cả nước những đối tượng “thích chơi ngông”, “thích giỡn đùa với pháp luật”, thậm chí “thích lên mặt, coi thường lực lượng chức năng” vẫn còn “đất diễn” để thể hiện cái tôi của mình mà coi thường trật tự chung.



Những người thi hành công vụ là những người thay mặt nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước trong nhiệm vụ được giao. Tỏ thái độ ngông cuồng hay coi thường; có lời nói xúc phạm người thi hành công vụ là xúc phạm đến quyền lực nhà nước; có hành vi chống người thi hành công vụ là chống lại nhà nước.



Vì vậy, ngay cả trong điều kiện bình thường, những đối tượng có hành vi chống đối cần được xử lý nhanh chóng và nghiêm khắc, huống hồ trong điều kiện “nước sôi lửa bỏng” giữa lúc cao điểm phòng chống dịch bệnh mà cả nước đang căng mình thực hiện, thì việc xử lý càng cần được thực thi nhanh chóng và nghiêm minh hơn.



Việc quyết định xử lý “nghiêm và ngay” như Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng là để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đặc biệt là để răn đe những ai cố tình đi ngược lại với “cuộc chiến chống giặc Covid 19”; đi ngược lại quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mỗi người trong bối cảnh hiện nay.



Từ những ngày đầu chống dịch đến nay, các cơ quan chức năng đã triệu tập, răn đe, giáo dục, xử phạt kịp thời hàng trăm trường hợp tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid 19 với mức phạt hành chính lên đến hàng chục triệu đồng; Xử lý “nghiêm và ngay” kể cả những cán bộ lơ là chống dịch hoặc có hành vi vi phạm, không tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội; những đối tượng lợi dụng chống dịch để trục lợi cá nhân…vv.



Bên cạnh việc khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng và lan tỏa những hành động đẹp; những việc làm dũng cảm, hy sinh lợi ích cá nhân vì sự nghiệp chung của các lực lượng khác nhau trên khắp mọi miền đất nước, dư luận mong muốn cơ quan chức năng xử lý kịp thời những ai không chấp hành khai báo y tế, trốn tránh cách ly, thông tin sai sự thật hoặc không tuân thủ việc giãn cách xã hội, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường…. Những hành vi đó cũng cần phải được ngăn chặn kịp thời, quyết liệt như ngăn ngừa, phòng chống loại virus giết người đang hoành hành khắp thế giới.



Trong một chỉ đạo mới nhất, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự.



“Làm ngay và làm nghiêm” để giữ kỷ cương, phép nước không chỉ vào thời điểm “nước sôi lửa bỏng” như hiện nay - mà cả những lúc bình thường.



“Làm ngay và làm nghiêm” để nhân dân giữ vững niềm tin rằng: nhiệm vụ phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị và toàn dân luôn song hành, sát cánh bên nhau - mà nếu bất cứ ai có hành vi cản trở, chống đối, đi ngược lại “cuộc chiến” này đều phải bị xử lý.



“Làm ngay và làm nghiêm” để góp phần gìn giữ sự bình yên của nhân dân, sự phát triển và ổn định của đất nước - mà “sức khỏe, tính mạng của người dân” là trên hết./.