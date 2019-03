Vì sao con trai ông Trần Bắc Hà bị khởi tố, bắt tạm giam?

Chiều 29/3, Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Đồng thời, cơ quan này cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 bị can.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú về tội ''Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'' quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng (bên trái) ký kết làm ăn với 1 đối tác nước ngoài.

Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, hiện đang áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam theo Quyết định tạm giam của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để chờ xét xử sơ thẩm.

Trần Anh Quang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội ''Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'' quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Thái Thành Vinh - Cổ đông Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà về tội ''Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'' quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 26/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét có thu giữ được một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

