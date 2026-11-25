Cụ thể, khoảng 4h30 ngày 25/11, trong quá trình tuần tra trên một nhánh sông Hậu, đoạn qua xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long, tổ công tác phát hiện, dừng kiểm tra một sà lan không có số đăng ký, trên phương tiện có lắp đặt thiết bị bơm hút cát và 2 người. Người điều khiển phương tiện chỉ xuất trình được chứng chỉ lái sà lan, không cung cấp được các giấy tờ liên quan khác.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Long kiểm tra các phương tiện vi phạm

Tiếp đó, khoảng 4h40 cùng ngày, trên một nhánh sông Hậu, đoạn qua xã Ngãi Tứ, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phát hiện, kiểm tra một ghe gỗ và một ghe sắt. Cả hai phương tiện đều được lắp đặt thiết bị bơm hút cát. Qua kiểm tra, những người trên phương tiện không xuất trình được đầy đủ giấy tờ, bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Trước đó, ngày 14/11, Thủy đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện 4 phương tiện cùng 8 người có liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển hơn 180 m³ cát trái phép trên sông Hàm Luông.

Các phương tiện có gắn thiết bị khai thác cát đều vi phạm

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, xác minh hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.