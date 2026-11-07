Vĩnh Long tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), chiều 7/11, tại Trường THCS-THPT Phan Văn Hòa, xã Cái Ngang, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Phòng, chống ma túy”, thu hút khoảng 2.000 học sinh tham gia.

Toàn cảnh phiên toà giả định

Điểm nhấn của phiên tòa là tiểu phẩm “Cái giá của lầm lỡ” và phiên tòa giả định, tái hiện một vụ việc học sinh bỏ học, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Thông qua tình huống được xây dựng sát với thực tế, các em học sinh có dịp tìm hiểu quy trình xét xử, nhận thức rõ hơn về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, cũng như những tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Sinh viên "nhập vai" thẩm phán, kiểm sát viên

Đáng chú ý, sinh viên chuyên ngành Luật của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long trực tiếp đảm nhận các vai trò trong phiên tòa như thẩm phán, kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo và nhân chứng.

Hoạt động có sự hỗ trợ chuyên môn, tư vấn của đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 và các luật sư, góp phần bảo đảm tính thực tiễn và nâng cao hiệu quả giáo dục.

Tòa giả định dược tổ chức tại trường THCS - THPT Phan Văn Hòa

Bên cạnh phiên tòa giả định, chương trình còn tổ chức giao lưu, trò chơi tìm hiểu pháp luật, giúp học sinh, sinh viên nhận diện những nguy cơ, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng tránh.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giúp học sinh, sinh viên nâng cao hiểu biết pháp luật và nói không với ma túy.