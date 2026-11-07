English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vĩnh Long tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

Thứ Bảy, 15:51, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Điểm nhấn của phiên tòa là tiểu phẩm “Cái giá của lầm lỡ” và phiên tòa giả định, tái hiện một vụ việc học sinh bỏ học, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), chiều 7/11, tại Trường THCS-THPT Phan Văn Hòa, xã Cái Ngang, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Phòng, chống ma túy”, thu hút khoảng 2.000 học sinh tham gia.

vinh long to chuc phien toa gia dinh tuyen truyen phong, chong ma tuy hoc duong hinh anh 1
Toàn cảnh phiên toà giả định

Điểm nhấn của phiên tòa là tiểu phẩm “Cái giá của lầm lỡ” và phiên tòa giả định, tái hiện một vụ việc học sinh bỏ học, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Thông qua tình huống được xây dựng sát với thực tế, các em học sinh có dịp tìm hiểu quy trình xét xử, nhận thức rõ hơn về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, cũng như những tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Sinh viên "nhập vai" thẩm phán, kiểm sát viên

Đáng chú ý, sinh viên chuyên ngành Luật của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long trực tiếp đảm nhận các vai trò trong phiên tòa như thẩm phán, kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo và nhân chứng.

Hoạt động có sự hỗ trợ chuyên môn, tư vấn của đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 và các luật sư, góp phần bảo đảm tính thực tiễn và nâng cao hiệu quả giáo dục.

vinh long to chuc phien toa gia dinh tuyen truyen phong, chong ma tuy hoc duong hinh anh 2
Tòa giả định dược tổ chức tại trường THCS - THPT Phan Văn Hòa

Bên cạnh phiên tòa giả định, chương trình còn tổ chức giao lưu, trò chơi tìm hiểu pháp luật, giúp học sinh, sinh viên nhận diện những nguy cơ, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng tránh.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giúp học sinh, sinh viên nâng cao hiểu biết pháp luật và nói không với ma túy.

6-11-pho-bien-2.jpg

Đắk Lắk gắn phổ biến pháp luật với hỗ trợ người dân ở cơ sở

VOV.VN - Phổ biến pháp luật tại Đắk Lắk được yêu cầu phải sát nhu cầu người dân, gắn với tư vấn, hỗ trợ pháp lý và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngày Pháp luật Việt Nam 2026: Pháp luật kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội
Ngày Pháp luật Việt Nam 2026: Pháp luật kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - Trải qua 13 năm tổ chức, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, góp phần lan tỏa ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Ngày Pháp luật Việt Nam 2026: Pháp luật kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội

Ngày Pháp luật Việt Nam 2026: Pháp luật kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - Trải qua 13 năm tổ chức, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, góp phần lan tỏa ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Bộ Công an hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026
Bộ Công an hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Sáng 6/11, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026 trong lực lượng công an nhân dân; tổng kết công tác truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, tổng kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở.

Bộ Công an hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026

Bộ Công an hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Sáng 6/11, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026 trong lực lượng công an nhân dân; tổng kết công tác truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, tổng kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở.

Đánh bài ngày Tết: Khi nào “chơi cho vui”, khi nào vi phạm pháp luật?
Đánh bài ngày Tết: Khi nào “chơi cho vui”, khi nào vi phạm pháp luật?

VOV.VN - Đánh bài ngày Tết là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, chỉ cần có yếu tố được - thua bằng tiền hoặc hiện vật, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đánh bài ngày Tết: Khi nào “chơi cho vui”, khi nào vi phạm pháp luật?

Đánh bài ngày Tết: Khi nào “chơi cho vui”, khi nào vi phạm pháp luật?

VOV.VN - Đánh bài ngày Tết là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, chỉ cần có yếu tố được - thua bằng tiền hoặc hiện vật, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật