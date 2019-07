Vợ vận chuyển ma túy cho chồng

Ngày 5/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hòa Lon, 45 tuổi, cư trú xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ của vợ chồng Phạm Hòa Lon.

Lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân tại bến phà Thuận Giang, thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới có một phụ nữ điều khiển xe môtô biển kiểm soát 83P2-427.66 đang đi trên phà có biểu hiện khả nghi.

Khi phà vừa cập bến, lực lượng Công an huyện Chợ Mới phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, đối tượng khai tên Nguyễn Lê Thị Huyền, 38 tuổi, ở xã Kiến An trên xe chở thùng giấy bên trong có 7 bọc ni lon chứa ma túy đá.

Đối tượng Phạm Hòa Lon.

Bước đầu, Huyền khai nhận số ma túy này đi nhận hộ cho Phạm Hòa Lon là chồng của Huyền, đang vận chuyển về nhà thì bị bắt.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hòa Lon, thu giữ 1 bọc ni lon chứa chất màu trắng bên trong, nghi là ma túy đá.

Sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của Lon, lực lượng chức năng thu giữ thêm 35 viên nén heroin và nhiều dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy./.



Bắt 4 nghi can vận chuyển ma túy từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ VOV.VN - Đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây ma túy và đồng bọn đều là những thanh niên tuổi đời còn trẻ.

Bắt đối tượng nghiện, nhiễm HIV vận chuyển ma túy VOV.VN -Lò Văn Hiệp là đối tượng nghiện ma túy, bị nhiễm HIV, hiện đang điều trị methanone và thuốc ARV tại địa phương.