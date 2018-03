Vụ 3 người chết trong xe Mercedes: cơ quan Công an xác định là án mạng

Liên quan đến vụ 3 người chết trong xe Mercedes, thông tin trên báo Tiền phong ngày 22/3 cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang xác định đây là một vụ án mạng, nghi phạm là chồng nạn nhân. Trong ảnh hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Hà Giang) Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang cũng cho biết, cho đến khuya 20/3, mới hoàn tất khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường vụ nữ bác sỹ sản khoa Nông Thị Bích Ngọc (sinh 1980, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) bị tử vong cùng con trai 9 tháng tuổi và chồng là Trịnh Đức Mạnh (sinh 1972, lái xe Sở Xây dựng Hà Giang). Trong ảnh, thi thể các nạn nhân trong vụ việc đau lòng. (Ảnh: Báo Tri Thức Trẻ) Trước đó, khoảng 15h ngày 20/3, cả ba người được người dân phát hiện đều đã chết trong xe ô tô Mercedes - Benz của gia đình mang BKS 30N – 4730 tại một con đường ven sông cách nhà gần 7 km. Trong ảnh người dân bàng hoàng khi phát hiện sự việc. (Ảnh Báo Hà Giang) Theo một nguồn tin, gần đây chị Ngọc và anh Mạnh thường mâu thuẫn nhau do anh Mạnh hồ nghi vợ mình ngoại tình, và cậu con trai 9 tháng tuổi không phải là con anh Mạnh sau khi anh này đi giám định AND của cháu bé. Hai vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau. Chị Ngọc đã vài lần chủ động xin ly hôn, và hai tuần trước đó, đơn ly hôn của họ đã được tòa án thụ lý. Trong ảnh Hiện trường vụ án. (Ảnh Vietnamnet) Buổi sáng 19/3, chị Ngọc vẫn đi làm bình thường. Đến buổi chiều thì anh Mạnh lái xe Mercedes đến đón vợ và con trai rời bệnh viện. Xe có thể đã chạy lòng vòng nhiều đoạn đường rồi rẽ xuống một con đường nhỏ gần ven sông phía cuối thành phố (thôn Hạ Thành thuộc xã Phương Độ, Tp. Hà Giang). Trong ảnh khu vực người dân phát hiện ra xe bị cháy. (Ảnh Kênh 14) Được biết, vợ chồng anh Mạnh và chị Ngọc có hai người con trai, con trai lớn hiện đang học lớp 9. Chiều tối 19/3, do mất liên lạc, không tìm thấy hai vợ chồng anh Mạnh cùng người con trai thứ hai nên gia đình báo cơ quan chức năng nhờ trợ giúp tìm kiếm. Trong ảnh cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. (Ảnh Báo Giao thông) Một nguồn tin khác cho biết anh Mạnh đã gọi điện về cho con trai cả (học lớp 9) nói rằng “bố sẽ đi chết hôm nay”, và chị Ngọc cũng đã có một vài cuộc điện về con trai mình. (Ảnh Báo Hà Giang) Dấu vết trên xe và khám nghiệm tử thi cho thấy có thể thủ phạm đã sử dụng bình ga nhỏ xả ra gây ngạt cho chị Ngọc, cháu bé và chính mình trong khi cửa xe bị khóa chặt. Cả ba người khi được phát hiện lúc chết đều ngồi ở hàng ghế sau. Hiện các mẫu vật, dấu vết để lại trong xe đã được gửi đến cơ quan giám định. Các nạn nhân đã được bàn giao cho phía gia đình tổ chức tang lễ. Chiều 21/3, Cơ quan điều tra (Phòng PC45) Công an tỉnh Hà Giang đã đề xuất việc khởi tố vụ án, chờ kết quả giám định và tiếp tục mở rộng điều tra, nếu xác định cuối cùng anh Mạnh là thủ phạm thì sẽ đình chỉ vụ án. Trong ảnh cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh Dân trí)./.

