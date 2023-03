Vụ án đăng kiểm: Bắt đầu kiểm tra các trung tâm kiểm định phương tiện nội thủy

Chiều 3/3, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi liên quan đến tiến độ điều tra vụ án tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thời gian qua.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an tại cuộc họp báo chiều 3/3

Người phát ngôn Bộ Công An cho biết, đến nay, cơ quan công an tại 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can với 7 tội danh chính gồm: Môi giới hối lộ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi các công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào hành vi trái pháp luật; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; che giấu tội phạm.

“Số bị can sẽ không dừng ở con số 400 này vì các tỉnh đang điều tra. Đối với vấn đề đăng kiểm, có 3 mảng chính là kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kiểm định phương tiện nội thủy - công an các địa phương bắt đầu đi sâu kiểm tra. Qua xác minh ban đầu cho thấy một số cán bộ ở Cục Đăng kiểm và Trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi như không gắn đèn, thiếu thiết bị chống va đập, thiết bị an toàn đường thủy… Nhưng các trung tâm đăng kiểm này vẫn lập báo cáo thẩm định và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu an toàn phương tiện và môi trường. Vi phạm thứ 3 là mảng hoán cải, thay đổi mục đích của các phương tiện cũng có nhiều tiêu cực”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tô Ân Xô, một số nhân viên trung tâm đăng kiểm lập ra các công ty sân sau hoặc móc nối với các công ty liên quan đến lĩnh vực này để bỏ qua các lỗi trong quá trình thẩm định, lập hồ sơ giả trong thi công hoán cải xe… Các cơ quan Công an đang điều tra làm rõ để các trung tâm đăng kiểm này đi vào hoạt động đúng quy định của pháp luật./.