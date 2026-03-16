Vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến: 10 cá nhân được miễn trách nhiệm hình sự

Thứ Hai, 11:51, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Kết luận điều tra, trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân được xác định đã thực hiện hành vi “đưa hối lộ”. Tuy nhiên, do những người này bị yêu cầu phải đưa tiền và đã chủ động làm đơn tố giác hành vi “nhận hối lộ”, nên họ được xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự. Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có các bị can Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) và 3 bị can khác. 

vu an lien quan ba nguyen thi kim tien 10 ca nhan duoc mien trach nhiem hinh su hinh anh 1
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Hai bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Theo Kết luận điều tra, trong vụ án này có 10 cá nhân được xác định đã có hành vi "Đưa hối lộ" (quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự) gồm: Phan Ngọc Biên (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long TLE); Trần Thanh Hiền, Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Hà Nội; Nguyễn Bá Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ tòa nhà An Thịnh; Hoàng Quốc Huy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hồng Hà Việt Nam; Lê Thiết Trung, Giảng viên Khoa Cầu đường thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Lê Tiến Ngọc, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hancorp; Trịnh Văn Thật, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 25; Nguyễn Tiến Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ VFT; Trần Minh Tuân, Giám đốc Công ty Furtech và Đào Vinh Hiển, Giám đốc Công ty Phú Hưng.

Tuy nhiên, 10 cá nhân này đã nhận thức được sai phạm. Việc thỏa thuận đưa tiền được thực hiện theo đề nghị của Nguyễn Chiến Thắng. Sau đó, họ đã chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn; đồng thời thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án.

"Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với 10 cá nhân nêu trên, nhưng tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước và kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và hành chính", kết luận điều tra nêu. 

Trọng Phú/VOV.VN
Lời khai của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Lời khai của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vừa bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Nóng 24h ngày 28/2: Truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến những tội danh nào?
Nóng 24h ngày 28/2: Truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến những tội danh nào?

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có kết luận điều tra và đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị can vì sai phạm tại hai dự án bệnh viện, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến liên quan vụ án xây 2 bệnh viện
Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến liên quan vụ án xây 2 bệnh viện

VOV.VN - Liên quan vụ án xảy ra tại 2 dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can.

