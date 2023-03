Vụ án mạng khiến 3 người thương vong tại Hải Phòng: Hung thủ ra tay tàn độc

Khoảng gần 22 giờ ngày 2/3, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) nhận được điện báo của quần chúng nhân dân về vụ án mạng tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương. Theo thông tin ban đầu, Hà Đình Hạ (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) dùng dao đâm chị V.T.H. (SN 1990, vợ của Hạ); sau đó tiếp tục đâm bố, mẹ vợ là ông V.V.H. (sinh năm 1962) và bà P.T.Đ. (sinh năm 1963, cùng trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương). Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ; ông H. và bà Đ. bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Ngay sau khi gây án, Hà Đình Hạ đã bỏ trốn.

Đối tượng Hà Văn Hạ và con dao gây án.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định chị H. bị đâm tổng cộng 23 nhát dao; ông V.V.H. bị đâm 1 nhát xuyên ổ bụng, bà P.T.Đ. bị đâm 1 nhát dao vào ngực.

Đến 0h10 ngày 3/3, Hạ đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi gây án và giao nộp một con dao là hung khí.

Theo khai báo ban đầu, Hạ và chị V.T.H. lấy nhau khoảng 4 năm, có một con chung. Gần đây, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị H về ở nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian chị H. ở nhà bố mẹ đẻ, Hạ đã nhiều lần đến đe dọa, bắt chị H. quay về chung sống.

Tối 2/3, Hạ đến nhà bố mẹ vợ. Trong khi nói chuyện với chị H. trên tầng 2, Hạ đã dùng dao đâm vợ, rồi đi xuống phía dưới nhà tiếp tục dùng dao tấn công bố mẹ vợ là ông V.V.H. và bà P. T.Đ.

Sau khi gây án, Hạ đã lẩn trốn tại khu vực cánh đồng gần nhà và được một người họ hàng vận động, Hạ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Đình Hạ về hành vi giết người, quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, để điều tra, làm rõ vụ việc./.