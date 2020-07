Vụ án Tuấn “khỉ” bắn 5 người chết ở TPHCM: Bắt thêm một đối tượng

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Quốc Đạt (tự Bi, 21 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Đây là đối tượng có liên quan đến vụ án này và đang bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Một số diễn biến xung quanh vụ việc này, tháng 5/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”), sinh năm 1987, ngụ Củ Chi, TP.HCM) dùng súng gây thương vong 7 người. Trong đó có 5 người tử vong, 2 người trọng thương ở Củ Chi vào 2 ngày 29 và 30/1/2020.

Tuấn "khỉ" cùng tang vật gây án tại Củ Chi.

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan vụ án. Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can, gồm: Lê Quốc Minh, sinh năm 1983, ngụ Củ Chi tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Phạm Thanh Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân về tội “Che dấu tội phạm”; Đặng Trung Ngọc tội danh “Không tố giác tội phạm"...

Trước đó, Phạm Thanh Tâm sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng một túi đạn, đưa về Việt Nam và đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ. Trong đó, Tâm có đưa cho Tuấn 'khỉ' 1 khẩu súng AK sau đó Tuấn dùng để gây án và cướp 800 triệu đồng trong xới bạc, 3 xe gắn máy. Số tiền này sau đó được đưa cho Tâm cất giữ.

Qua điều tra cho thấy, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi dù biết số tiền 800 triệu đồng do Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người để cướp, nhưng sau đó vẫn cấu kết với nhau cùng đối phó với cơ quan điều tra mục đích để cướp số tiền trên. Bên cạnh đó, những bị can, như: Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Duy và Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt đã tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và ném súng K54 và 7 viên đạn; Nguyễn Duy Khang, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân, Đặng Trung Ngọc dù biết Tuấn “khỉ” phạm tội nhưng vẫn bao che để đối tượng lẫn trốn, không trình báo cơ quan chức năng. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ./.