Vụ án xảy ra ở Sở Y tế Hà Nội: Cựu phó phòng lĩnh án 8 năm tù vì nhận hối lộ

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận và Môi giới hối lộ xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội) mức án 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội) tại phiên tòa. (Ảnh: Phú Anh)

Cùng tội danh Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên phạt 24 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết (cựu phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên 25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng từ treo đến 5 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng và diễn biên phiên tòa, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho giám đốc sở trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Để thực hiện nhiệm vụ, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn thẩm định, trực tiếp kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Phú Anh)

Quá trình thực hiện, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn muốn được cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động.

Do đó, đại diện các cơ sở này đã liên hệ với những người làm dịch vụ môi giới để thực hiện thủ tục xin cấp phép. Mức giá thỏa thuận dao động từ 15 - 20 triệu đồng đối với một giấy chứng nhận GPP; từ 30 - 50 triệu đồng đối với giấy chứng nhận GDP và từ 60 - 70 triệu đồng đối với giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng môi giới móc nối với cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, thỏa thuận đưa tiền để được “tạo điều kiện” trong quá trình thẩm định. Đổi lại, các cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua những vi phạm về điều kiện hoạt động, giúp các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh chóng.