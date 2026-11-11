English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ án xảy ra ở Sở Y tế Hà Nội: Cựu phó phòng lĩnh án 8 năm tù vì nhận hối lộ

Thứ Tư, 17:22, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội) bị tòa tuyên mức án 8 năm tù về tội Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra ở Sở Y tế Hà Nội.

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận và Môi giới hối lộ xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan. 

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội) mức án 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

vu an xay ra o so y te ha noi cuu pho phong linh an 8 nam tu vi nhan hoi lo hinh anh 1
Bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội) tại phiên tòa. (Ảnh: Phú Anh)

Cùng tội danh Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên phạt 24 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết (cựu phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên 25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng từ treo đến 5 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng và diễn biên phiên tòa, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho giám đốc sở trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Để thực hiện nhiệm vụ, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn thẩm định, trực tiếp kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

vu an xay ra o so y te ha noi cuu pho phong linh an 8 nam tu vi nhan hoi lo hinh anh 2
Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Phú Anh)

Quá trình thực hiện, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn muốn được cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động.

Do đó, đại diện các cơ sở này đã liên hệ với những người làm dịch vụ môi giới để thực hiện thủ tục xin cấp phép. Mức giá thỏa thuận dao động từ 15 - 20 triệu đồng đối với một giấy chứng nhận GPP; từ 30 - 50 triệu đồng đối với giấy chứng nhận GDP và từ 60 - 70 triệu đồng đối với giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng môi giới móc nối với cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, thỏa thuận đưa tiền để được “tạo điều kiện” trong quá trình thẩm định. Đổi lại, các cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua những vi phạm về điều kiện hoạt động, giúp các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh chóng.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nguyễn Thái Bình (Bình trọc) bị khởi tố
Nguyễn Thái Bình (Bình trọc) bị khởi tố

VOV.VN - Tiktoker có 22.000 người theo dõi "Bình trọc" vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nguyễn Thái Bình (Bình trọc) bị khởi tố

Nguyễn Thái Bình (Bình trọc) bị khởi tố

VOV.VN - Tiktoker có 22.000 người theo dõi "Bình trọc" vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố
Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” trong vụ án xảy ra tại TP Đồng Nai, công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố

Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” trong vụ án xảy ra tại TP Đồng Nai, công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Bị công an mời lên làm việc vì rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở công an xã
Bị công an mời lên làm việc vì rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở công an xã

VOV.VN - Ngày 11/11, Công an xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị vừa xác minh, làm rõ trường hợp sử dụng hình ảnh trụ sở công an xã đăng tải trên mạng xã hội gây hiểu nhầm.

Bị công an mời lên làm việc vì rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở công an xã

Bị công an mời lên làm việc vì rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở công an xã

VOV.VN - Ngày 11/11, Công an xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị vừa xác minh, làm rõ trường hợp sử dụng hình ảnh trụ sở công an xã đăng tải trên mạng xã hội gây hiểu nhầm.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật