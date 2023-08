41 người tham gia hỗn chiến ở Bình Dương lĩnh án tù

Theo cáo trạng, để giải quyết mâu thuẫn, rạng sáng 13/5/2022, nhóm Phạm Văn Bình, Đặng Trường Thành, Võ Anh Kiệt và nhóm "Dĩ An 2" do Lê Ngọc Dũng, Phạm Trọng Tính cầm đầu, hẹn đánh nhau tại khu vực cầu Đồng Nai, đoạn thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Các bị cáo ở phiên tòa xét xử (ảnh: CA).

Trước khi gặp nhau, cả hai nhóm đều chuẩn bị nhiều hung khí như dao, mã tấu, bom xăng...

Trên đường đến điểm hẹn, hai nhóm đi hàng ngang, lạng lách, nẹt pô, cầm hung khí la hét trên đường.

Khi vừa gặp nhau, hai nhóm liền ném bom xăng, lao vào hỗn chiến khiến người dân hoảng sợ. Vụ việc làm 1 người trong nhóm "Dĩ An 2" bị thương nặng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận trước hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An đã tuyên phạt 14 bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, 27 bị cáo còn lại phạm tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 36 bị cáo lĩnh án phạt tù từ 1 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng; 5 bị cáo lĩnh án tù treo từ 2 đến 3 năm.