Chiếm đoạt gần 700 triệu, cựu phó chủ tịch xã lĩnh 7 năm tù

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch xã ở Lai Châu về tội tham ô tài sản

VOV.VN - Tối 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Lý Chà Lối, sinh năm 1967, thường trú tại bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè (Lai Châu), là Chủ tịch UBND xã Can Hồ, huyện Mường Tè về tội tham ô tài sản.