Liên tiếp phát hiện các vụ tổ chức “bay lắc” tập thể trong villa hạng sang

Trong gần 1 tuần, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm nam, nữ có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng bị phát hiện, bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép vào ngày 11/5.

Cả 2 nhóm này đều thuê căn hộ hoặc villas hạng sang, biệt lập nhằm qua mắt lực lượng chức năng tổ chức bay lắc.

Mới đây nhất, lúc 9h30 ngày 11/5, tại phòng 604 căn hộ cho thuê trên đường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà kiểm tra hành chính và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng ma tuý trái phép.

Các đối tượng tham gia “bay lắc” bị phát hiện vào ngày 5/5 vừa qua.

Trước đó, lúc 7h30 ngày 5/5, tại Villas Diamond, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cũng phát hiện 1 nhóm 5 đối tượng có hành vi sử dụng ma tuý, đó là thuốc lắc và Ketamin.

Hai đối tượng nữ tham gia “bay lắc” bị phát hiện hôm 5/5.

Cơ quan Công an ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng là Lê Phú Nam Hưng và Trần Vĩnh Thuận về hành vi tổ chức sử dụng ma tuý trái phép. Các đối tượng liên quan còn lại bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ có hay không hành vi tham gia tổ chức sử dụng ma tuý trái phép./.