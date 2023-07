Tạm giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi ở Bình Phước, Bình Dương

Các đối tượng đang bị Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ gồm: Nguyễn Ngọc Dung (48 tuổi), Phạm Thị Thanh Thúy (50 tuổi) và Lê Quý Đôn (28 tuổi), cùng ngụ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ba đối tượng bị Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ (ảnh: CA cung cấp).

Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài kiểm tra chỗ ở của cả ba đối tượng. Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Làm việc với công an, Dung khai nhận đã cho 3 người vay với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng, lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm.

Còn Thúy và Đôn khai nhận đã cho vay tiền từ năm 2017 đến nay, cũng với mức lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm.

Cơ quan công an đã làm việc với 5 người vay tiền của nhóm đối tượng này, số tiền vay là 17,6 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 120 triệu đồng.

3 đối tượng cho vay nặng lãi bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ (ảnh: CA cung cấp)

Liên quan đến cho vay nặng lãi, Công an tỉnh Bình Dương cũng đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Anh (37 tuổi), Lưu Quốc Phong (33 tuổi), cùng quê thành phố Hải Phòng và Trần Văn Phúc (25 tuổi, quê Hải Dương).

Theo điều tra, từ tháng 2/2023, cả ba được một người tên Quang (chưa rõ nhân thân lai lịch) đưa 300 trăm triệu đồng tiền vốn để vào Bình Dương cho vay lấy lãi, chia nhau tiêu xài.

Sau đó, cả ba vào phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phát tờ rơi cho vay. Đối tượng "ưu tiên" cho vay là tiểu thương buôn bán nhỏ, công nhân.

Qua điều tra, nhóm này cho vay trung bình khoảng 432%/năm và đã thu lợi bất chính khoảng 280 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.