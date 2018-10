Vụ bác sĩ sát hại vợ ở Cao Bằng: Đã có kết quả xác định ADN

1. Thi thể tìm thấy ở Trung Quốc là vợ bác sĩ Hải: Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí, Đại tá Nông Minh Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, công an tỉnh đã nhận được kết quả giám định ADN của nạn nhân Đặng Thị Hiếu từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Kết quả giám định cho thấy, thi thể đó chính xác là vợ của bác sĩ Hải. Trong ảnh: Lực lượng công an tìm kiếm tại khu vực chân cầu Sông Máng. (Ảnh: Tin tức Cao Bằng). "Thi thể của chị Hiếu dạt sang Trung Quốc, cách biên giới Việt - Trung hơn 100km, thuộc thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây. Ngày 17.10, chúng tôi sang bên đó thì được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây gửi kết quả giám định ADN của chị Hiếu", Đại tá Đức thông tin. Trong ảnh: Nghi phạm Triệu Văn Hải tại cơ quan công an (ảnh: Người Lao Động) Cũng theo Đại tá Đức, cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ bàn giao các thủ tục, hồ sơ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sẽ bàn giao trong thời gian sớm nhất. Việc bàn giao đó theo luật pháp của Trung Quốc (đúng với quy định của quốc tế). 2. Khởi tố vụ bé gái 2 tuổi bị nam sinh viên đâm trọng thương: Theo đó, Lê Văn Vương (SN 1998, trú phường Tây Mỗ) bị khởi tố để điều tra hành vi “Giết người”. Trước đó, háu H.T.M là học sinh lớp 2A - Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đang chơi ngoài sân gần nhà, thì bị nghi phạm Lê Văn Vương tiến lại gần rồi dùng vật sắc nhọn gây thương tích. Thấy vậy, chị H. (mẹ cháu M.) vội vàng chạy ra cứu con cũng bị đối tượng đâm. Trong ảnh: Nam thanh niên đâm trọng thương bé gái 7 tuổi. Ảnh: Tiền Phong 3. Bình Dương: Bắt được đối tượng giết bà chủ quán nước: Theo đó, trước sự truy tìm gắt gao của cơ quan Công an, khuya ngày 24/10, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiếu là đối tượng bị tình nghi ra tay sát hại bà chủ quán nước ở huyện Dầu Tiếng, Bình Dương để cướp dây chuyền. Tại CQĐT, Hiếu khai trước đó đã gây ra nhiều vụ cướp ở Bình Dương. Trong ành: Cơ quan Công an đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Minh Hiếu 4. Bắt đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo tống tiền doanh nghiệp: Đối tượng bị bắt là Ngô Văn Khích (hay còn gọi là Đăng Hạ), sinh năm 1984 thường trú ở 31/2 phố Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Trước đó, lợi dụng danh nghĩa nhà báo Nghĩa gặp một số doanh nghiệp và tổ chức chính trị trên địa bàn Thọ Xuân, Thanh Hóa đe dọa tống tiền. Tối 23/10 Khích bị phòng CSHS tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang khi đang nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp. Trong ảnh: Ngô Văn Khích tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thanh Hóa) 5. Lai Châu: Uống rượu say, nghịch tử dùng gậy đánh chết bố đẻ: Sự việc xảy ra vào tối 24/10, tại huyện biên giới Phong Thổ. Tối cùng ngày, sau khi đi uống rượu bạn bè, Tẩn Láo Lở, sinh năm 1997 về nhà gây sự bố đẻ. Bị bố mắng, sẵn ma men trong người, Lở dùng gậy gỗ đập trúng đầu ông A (là bố đẻ Lở), khiến ông A gục tại chỗ. Ảnh minh họa 6. Đắk Lắk: 5 đối tượng chặt hạ cây Giáng hương ra đầu thú: Tại cơ quan CSĐT các đối tượng khai nhận thấy cây Giáng hương có đường kính lớn nên nảy lòng tham, cùng nhau cưa trộm để bán. Trong lúc đang cưa trộm thì bị các cán bộ kiểm lâm Vườn quốc qua Yok Đôn phát hiện, vây bắt. Tuy nhiên, 4 trong số 5 đối tượng trốn thoát. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật. 7. Đắk Lắk: Tham gia cá độ với số tiền hơn 40 tỷ, 8 người bị tạm giữ: Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận được một người lạ mặt từ thành phố Hồ Chí Minh thuê để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Người này cam kết, nếu thực hiện sẽ chi phần trăm hoa hồng rất cao. Từ đầu tháng 7 đến nay, trên các tài khoản, lực lượng công an phát hiện số tiền giao dịch lên tới hơn 40 tỷ đồng. Trong ảnh: các đối tượng bị công an bắt. 8. Kon Tum: Lừa chạy việc chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng: Theo đó, tự nhận quan hệ rộng, có khả năng xin việc,.. Trần Hồng Quân (44 tuổi), trú tại thành phố Kon Tum đã nhận 21 hồ sơ và số tiền gần 2 tỷ đồng rồi lặn mất tăm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra Trần Hồng Quân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh, đối tượng Trần Hồng Quân./.