Vụ "bắt ghen" trên xe ô tô: Người chia sẻ clip có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Tân An Hội (TP.HCM) cho biết, công an xã đang tiến hành xác minh diễn biến vụ việc được cho là bắt ghen trên xe ô tô xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, Công an xã Tân An (TP.HCM) đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguồn gốc các đoạn clip và việc phát tán hình ảnh liên quan lên mạng xã hội.

Trước đó vào tối 2/11, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video được cho là ghi lại cảnh bắt ghen trên xe ô tô. Theo nội dung clip, một đôi nam nữ đang thân mật trong xe thì bất ngờ bị người quay clip ở bên ngoài phát hiện. Trong đó, người quay clip đã mở cửa ô tô, dùng điện thoại ghi lại diễn biến sự việc.

Ảnh chụp màn hình clip phát tán trên mạng xã hội.

Khi mở cửa xe, người đàn ông quay clip phát hiện cảnh tượng bên trong rồi lớn tiếng: "Mày phản bội tao vậy M." Đáng chú ý, trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, khuôn mặt của cả hai người xuất hiện trong ô tô đều không được làm mờ, có thể nhận diện khá rõ.

Trao đổi với VOV.VN về vấn đề này, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ: Người dân cần phân biệt rõ giữa hành vi quay clip để ghi nhận sự việc với hành vi công khai, phát tán clip lên mạng xã hội. Không phải cứ quay phim người khác là vi phạm pháp luật, nhưng việc ghi hình trong hoàn cảnh riêng tư có thể xâm phạm quyền nhân thân.

"Tôi cho rằng dù người bị quay có hành vi sai trái trong quan hệ tình cảm thì điều đó cũng không cho phép người khác tùy tiện xâm phạm đời tư của họ. Quyền ghi nhận chứng cứ không đồng nghĩa với quyền công khai đời tư để bêu riếu người khác", luật sư Hoàng Hà cho biết.

Theo luật sư Hoàng Hà, Điều 32 và 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, quyền đối với hình ảnh và đời sống riêng tư của cá nhân được pháp luật bảo vệ. Nếu quay, công khai hình ảnh trái pháp luật thì người thực hiện có thể bị yêu cầu gỡ bỏ, chấm dứt hành vi và bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, hành vi đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trên mạng xã hội, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Người phát tán clip cũng có thể đối diện với rủi ro pháp lý

Chỉ sau thời gian ngắn được phát tán, clip vụ việc nói trên đã được nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội chia sẻ lại. Dù sau đó phần lớn các diễn đàn này đã gỡ clip nhưng vẫn tạo ra hiệu ứng thông tin mạnh, gây xôn xao dư luận. Theo luật sư Hoàng Hà, người chia sẻ clip "nhạy cảm" cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Việc clip đã xuất hiện công khai trên mạng không đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có quyền tiếp tục phát tán.

"Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, hành vi đưa thông tin thuộc đời sống riêng tư của người khác lên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm hoặc quyền lợi hợp pháp của họ, có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với hành vi chia sẻ video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy khi đủ dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra theo Bộ luật Dân sự năm 2015, người bị xâm phạm quyền đối với hình ảnh, đời sống riêng tư có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại", luật sư Hoàng Hà chia sẻ.

Nếu việc chia sẻ nhằm mục đích bêu riếu, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, quyền đối với hình ảnh, đời sống riêng tư và dữ liệu cá nhân đều được pháp luật bảo vệ. Luật sư Hoàng Hà nhận định: Người dân có quyền lên án những hành vi sai trái nhưng không có quyền nhân danh đạo đức để xâm phạm quyền nhân thân của người khác.