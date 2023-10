Vụ bé gái bị bắt cóc: Công an Long An thu hồi 975 triệu đồng trả gia đình

Công an đã thu hồi tổng cộng 975 triệu đồng, trong vụ án Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) bị truy tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thanh Sơn đã bắt cóc bé M.C (3 tuổi, con anh L.T.T (32 tuổi, Phường 2, TP. Tân An, Long An) đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Gia đình anh T. đã chuyển số tiền 975 triệu đồng vào tài khoản của Sơn, Sơn đã rút tiền mặt 337 triệu đồng để trả nợ cho 12 người.

Lực lượng chức năng trao trả tài sản cho gia đình cháu bé

Như VOV đưa tin, trước đó ngày 2/10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, Phường 6, TP. Tân An xảy ra một vụ bắt cóc, nạn nhân là bé gái L.M.C (3 tuổi, ngụ Phường 2, TP.Tân An).

Sau khi bắt cóc, đối tượng đưa con ruột và bé gái về nhà ở ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Với ý định tống tiền, Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) kêu tài xế ô tô du lịch thuê đi tiếp tục chở cháu M.C lên TP.HCM. Trên đường đối tượng liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỉ đồng.

Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TP.HCM, Đồng Nai, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an nhanh chóng triển khai chốt chặn các tuyến giao thông. Đến 21h30 ngày 2/10, Sơn đang có mặt trên xe khách lưu thông theo Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai) hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị công an bắt giữ. Khám xét trong giỏ xách của đối tượng có một số tiền mặt khá lớn.

"Thưởng nóng" các tập thể, cá nhân có thành tích phá án

UBND tỉnh Long An quyết định thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Tân An, Công an tỉnh Long An; Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai số tiền 60 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng công an trong phối hợp, truy xét nhanh để bắt giữ nghi phạm đang trên đường lẩn trốn cách nơi gây án gần 120km. Qua đây, các cấp, các ngành, trường học trong tỉnh cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh tại nhà trường, nhất là đối với bậc mẫu giáo, tiểu học để phòng ngừa các vụ việc tương tự.