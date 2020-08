Vụ bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh

“Tìm thấy cháu Gia Bảo khiến tôi thanh thản”

Anh T (tên đã thay đổi) là bảo vệ tại công viên Nguyễn Văn Cừ, nơi bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi) bị bắt cóc cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có 3 bảo vệ đang trông coi tại công viên. Nhiệm vụ chính là bảo vệ các thiết bị trong công viên và nhắc nhở người dân chơi đúng cách.

“Tôi làm việc trông coi tại đây đã lâu nhưng chưa bao giờ xảy ra vụ việc như trên. Hôm cháu bé mất tích, tôi cũng đang trực tiếp làm việc tại công viên nhưng không nhận thấy dấu hiệu gì bất thường. Chúng tôi vẫn luôn làm hết trách nhiệm trông coi công viên nhưng không thể nào bao quát được hết tất cả các cháu đến chơi. Hôm đó, tôi cũng không thấy cháu được đưa đi lúc nào, đến khi gia đình báo thì mới biết. Tôi và những người bảo vệ khác ở đây phối hợp với gia đình và cơ quan công an tổ chức tìm kiếm xuyên đêm đến sáng hôm sau nhưng không có kết quả”, anh T chia sẻ.

Theo anh T, trong suốt quá trình tìm kiếm cháu bé, anh có tâm lý rất nặng nề, phải thức đêm để phối hợp với cơ quan điều tra giải quyết vụ việc.



“Từ khi nhận được thông tin tìm thấy cháu bé, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn và mừng cho gia đình cháu bé. Sau sự việc này, tôi mong muốn các bậc phụ huynh khi đưa con nhỏ đến công viên hay những nơi công cộng khác cần quan tâm con mình hơn, đặc biệt là các cháu còn quá nhỏ để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc như trên”, anh T chia sẻ thêm.

Không nên lơ là, làm việc riêng trong lúc trông trẻ

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, trong ngày hôm nay 23/8, vẫn có rất nhiều gia đình dẫn con đến công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chơi.

Có mặt tại đây, chị Đoàn Lan Anh (một người dân sống cạnh công viên) đang tranh thủ cùng chồng đưa 2 con và cháu đi chơi trong ngày cuối tuần.



Theo chị Lan Anh, sau khi xảy ra sự việc bé Gia Bảo mất tích, bản thân chị và gia đình cũng cảm thấy lo lắng và dành sự chú ý đến con hơn, nhất là khi đến nơi công cộng.

“Sự việc này như một hồi chuông cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh cần quan tâm con mình hơn, tốt nhất là không nên làm việc riêng, dán mặt vào điện thoại trong lúc trông nom con cháu. Tôi nghĩ, các bậc phục phải luôn luôn để mắt tới các cháu. Nhất là khi dẫn con đi ra những nơi đông người. Các nơi công cộng như công viên cũng cần lắp thêm hệ thống camera để tiện theo dõi, phòng trường hợp xấu xảy ra”, chị Lan Anh chia sẻ.

Anh Phạm Văn Biên ở Tp Bắc Ninh đang chơi cùng cháu ở công viên Nguyễn Văn Cừ cho biết, vụ việc trên khiến nhiều người cần phải xem xét lại cách chăm sóc con cái, nhất là trông nom khi ra nơi công cộng.

“Vấn đề con cái, bố mẹ nào cũng quan tâm nhưng quan tâm, chăm sóc đúng cách hay không, trông nom ra sao...Ai nghĩ cũng là vấn đề bình thường. Tuy nhiên sau việc này xảy ra khiến tôi và nhiều người cần cẩn thận hơn, ít làm việc cá nhân hơn khi trông con. Lơ là một chút thôi thì sẽ xảy ra những hậu quả đáng tiếc”, anh Biên chia sẻ.



Như đã đưa tin, vào 18h30 ngày 21/8, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983 ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc 16h30 cùng ngày, anh Hưng đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Tại đây, anh Hưng ngồi uống nước cạnh khu vui chơi, đến khoảng 17h30, không thấy cháu Gia Bảo đầu, anh Hưng thông báo bảo vệ Công viên, cùng người nhà và mọi người tìm kiếm nhưng không thấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không có kết quả.

Đến 21h30 phút ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. /.