Vụ bị cáo nhảy lầu: Tòa án Bình Phước nói gì?

Sáng 30/5, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin-Truyền thông và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông tin báo chí liên quan đến vụ ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, hộ khẩu thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tự tử tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước sau khi bị tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, chủ trì cuộc họp báo cho biết, ông Lương Hữu Phước là bị cáo liên quan vụ xét xử phúc thẩm vừa tuyên án vào buổi sáng ngày 29/5.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 11h ngày 15/11/2017, ông Phước uống rượu ở nhà anh Phạm Văn Tuấn ở phường Tân, thành phố Đồng Xoài rồi đi về nhà. Khoảng 13h cùng ngày, Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước kêu đến nhà Tuấn đổi đôi dép và rủ đi hát karaoke. Trên đường đi, thấy Qúy không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở về lấy. Do Qúy không chịu đi bộ qua đường nên ông Phước bật xi nhan rẽ trái, khi đến phần đường dành cho xe đi theo chiều ngược lại thì bị xe máy BS 93H2 - 8547 do Lâm Tươi chở theo Trị Tiếp đâm phải. Ông Quý tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị ngoại lực tác động gây chấn thương vỡ xương sọ, dập não xuất huyết.

Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử vụ án và tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ông Phước đã có đơn kháng cáo kêu oan. Xét xử sơ thẩm lần 2, ông Phước tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm, 3 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước thông tin về vụ án.

Sau khi phiên tòa xử xong, ông Phước về nhà viết tâm trạng lên mạng xã hội facebook với nội dung “Nếu cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chứ”. Đến chiều, 29/5, ông Phước cầm theo chai thuốc trừ sâu lên lầu 2 của Tòa án nhân tỉnh Bình Phước uống rồi nhảy xuống đất tử vong tại chỗ.

Trao đổi với bà Lê Thị Tư (SN 1969, vợ ông Phước) nói, từ ngày xảy ra sự việc ông liên tục kêu oan vì cho rằng mình là nạn nhân. Trước khi ông tự tử, ông không có biểu hiện gì khác thường. Ông nói đi tòa án lấy quyết định về đi tù sau đó thì nghe báo ông tự tử.

"Không có việc bỏ lọt tội phạm"?

Tại buổi họp báo, bà Lê Hồng Hạnh, Thẩm phán tham gia xét xử vụ án khẳng định, đây là một vụ án phức tạp, chúng tôi rất thận trọng. Chúng tôi là người làm pháp luật nên yêu cầu đầu tiên là thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân nên nghiên cứu hồ sơ rất kỹ và có tham khảo ý kiến của các cơ quan tư pháp khác.

Bà Lê Hồng Hạnh, Thẩm phán tham gia xét xử vụ án trả lời câu hỏi phóng viên.

“Chúng tôi đã xác định được lỗi của bị cáo ở đây là qua đường mà không quan sát, vi phạm khoản 2 điều 15 Luật Giao thông đường bộ. Qua đường phải quan sát, ưu tiên cho người đang đi trên chiều lưu thông của họ. Ở phiên tòa bị cáo cho rằng có quan sát nhưng qua chứng cứ thu thập được và từ lời khai của nhân chứng thì đường Nguyễn Huệ- xảy ra tai nạn là đường thẳng, tầm nhìn không bị che khuất nên không thể không thấy đang có xe đang đi đến”, bà Hạnh giải thích.



Bà Hạnh thông tin thêm, đường Nguyễn Huệ không quy định tốc độ nên không xác định tốc độ điều khiển xe của Lâm Tươi khi xảy ra tai nạn như luật sư bào chữa yêu cầu. Tại hiện trường, xe bị cáo nằm hoàn toàn bên phần đường bên phải của xe Lâm Tươi.

Phóng viên đặt câu hỏi trách nhiệm của Lâm Tươi và Trị Tiếp trong vụ án này. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn Lâm Tươi điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe, chạy xe với tốc độ nhanh và có sử dụng bia rượu, liệu có bỏ lọt tội phạm? Trị Tiếp giao xe cho Lâm Tươi, khi người này chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện có bị xử phạt?

Trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Lê Hồng Hạnh cho biết, Lâm Tươi (SN 1997), tại thời điểm điều khiển xe trên 18 tuổi. Việc chưa có giấy phép lái xe đã bị xử phạt về hành vi không có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn 0,57mg/lít. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không xác định được vận tốc xe Lâm Tươi, Lâm Tươi không lấn đường. Do đó, không có việc bỏ lọt tội phạm. Thời điểm đó, Bình Phước rất ít xử lí trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nên không xử phạt Trị Tiếp.

Ngoài vụ ông Lương Hữu Phước gieo mình xuống đất tự tử sau khi bị toà tuyên án, trước đó, tại Bình Phước cũng xảy ra 1 vụ tương tự vào năm 2015. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đặt câu hỏi, xử mà dân không phục thì nên xem lại hệ thống đang bị lỗi ở đâu? Trả lời câu này, Thẩm phán Lê Viết Hòa, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết “Trong phiên tòa chúng tôi giải thích cho các bị cáo rất rõ ràng”./.