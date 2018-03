Vụ cháy chung cư: Triệu tập chủ đầu tư và 1 cảnh sát PCCC

Liên quan vụ cháy chung cư Carina, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệu tập đại diện của chủ đầu tư chung cư Carina, công ty trách nhiệm Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh và một cán bộ phòng cháy chữa cháy phụ trách địa bàn chung cư Carina để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm, khách quan vụ cháy. Được biết, người đại diện pháp luật và là giám đốc của công ty Hùng Thanh hiện nay là ông Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1977, quê Bình Định). Bước đầu xác định, về danh nghĩa công ty Hùng Thanh là chủ đầu tư dự án chung cư Carina Plaza. Tuy nhiên, Công ty cổ phần đầu tư 577 nắm giữ đến 95% cổ phần công ty Hùng Thanh. Trong ảnh: người dân được trở về nhà thu dọn đồ đạc sau vụ cháy. Đến nay, công ty 577 có phát đi thông báo phủ nhận vai trò chủ đầu tư trong dự án chung cư xảy ra vụ cháy, khiến dư luận bức xúc. Trong ảnh: hiện trường vụ cháy chung cư Carina Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Vụ việc này đã được khởi tố. Để làm rõ trách nhiệm cụ thể, công an cũng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến quá trình lập dự án, xây dựng chung cư; các tài liệu về phương án, thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy và các văn bản, biên bản các lần lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra chung cư Carina. Trong ảnh: một cư dân hoảng loạn bế con chạy thoát trong đêm. (Ảnh Tuổi trẻ) Thông tin điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến sự cố từ chiếc xe máy Atila ở tầng hầm và loại trừ khả năng con người cố ý gây cháy. Chung cư được xây dựng sai với thiết kế ban đầu được cấp phép. Trước đó, Sở Xây dựng đã có báo cáo vấn đề này với Ủy ban nhân dân thành phố. Trong ảnh, hàng trăm xe máy trong hầm bị thiêu rụi. (Ảnh: VTC News) Đến nay, cơ quan điều tra xác định, trước và trong thời điểm xảy ra cháy, hệ thống chuông báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động, đèn chỉ dẫn thoát hiểm… không hoạt động, máy bơm nước phục vụ chữa cháy cũng bị hư hỏng. Trong ảnh: lực lượng cứu hộ đang đưa người dân xuống. (Ảnh: Tuoitre) Khi vụ cháy xảy ra, hệ thống cửa ngăn cháy ở tầng hầm và tầng trên đã bị kê lại bởi gạch đá, khiến khi cháy xảy ra, khói độc xộc lên các tầng lầu của chung cư dẫn đến vụ cháy thương tâm gây chết người hàng loạt. Trong ảnh: lực lượng chức năng đang dập lửa ở tầng một tòa nhà. (Ảnh: Tuoitre) Phòng Cảnh sát PCCC Quận 8 thuộc Cảnh sát PCCC Thành phố Hồ Chí Minh cũng có báo cáo, giải trình về các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina thời gian qua. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi họp báo về vụ cháy chung cư Carina. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận 8 cũng vừa tạm ngưng phân công công tác đối với 1 cán bộ quản lý địa bàn và Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã triệu tập cán bộ này để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: người thân đau đớn trước cái chết của các nạn nhân./.

Trong ảnh: người thân đau đớn trước cái chết của các nạn nhân./.