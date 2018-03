Vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết, nữ chủ quán lĩnh 9 năm tù

Nữ chủ quán karaoke lĩnh 9 năm tù liên quan vụ cháy làm 13 người chết: Ngày 27/3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên xét xử và tuyên án đối với các bị cáo liên quan vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận tội phạm như cáo trạng quy kết, lời khai các bị cáo phù hợp với hồ sơ, chứng cứ thu thập trong vụ án. Trong ảnh: các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Diệu Linh 9 chủ quán karaoke 9 năm tù, Lê Thị Thì 7 năm tù và Hoàng Văn Tuấn thợ hàn 7 năm tù theo đúng tội danh mà VKS truy tố. Về dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại bao gồm tổn thất về tinh thần, mai táng phí, chu cấp cho con cái nạn nhân đến năm 18 tuổi. Trong ảnh: gia đình bị hại tại phiên tòa sơ thẩm. Hạt phó kiểm lâm đã thôi chức về cơ quan cũ trộm súng K59: Trước đó, ngày 17/2 (mùng 2 Tết Mậu Tuất), ông Đào Trung Đ., (Hạt phó phụ trách Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam trước thời điểm 1/1/2018) đến Hạt và nói tết tới thăm cơ quan cũ. Ngày 21/2 (mùng 6 tết), khi Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam làm việc lại sau tết, ông Quang, cán bộ kiểm lâm kiểm tra ngăn tủ thì phát hiện khẩu súng và băng đạn đã biến mất. Khi nhận tin báo mất súng, công an điều tra, bước đầu xác định nghi can và có mời ông Đ. đang nghỉ phép ở quê về và thu lại khẩu súng K59 cùng băng đạn 16 viên vào ngày 26/2, sau 10 ngày mất. Đối tượng bị tố hiếp dâm nữ nhân viên massage kêu oan: Ngày 27/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Phan Trung Hiếu về tội “Hiếp dâm”. Theo bản án sơ thẩm, chiều 15/5/2017, Hiếu cùng người bạn đến quán massage ở thị trấn Quốc Oai để thư giãn thì nảy sinh hành vi đòi giao cấu với chị H dù không được đồng ý. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND huyện Quốc Oai tuyên phạt Phan Trung Hiếu 7 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, khi phiên tòa chuẩn bị phần làm thủ tục thì bị cáo cho biết sức khỏe không bảo đảm nên HĐXX phúc thẩm hoãn phiên xét xử sang một ngày khác. Trong ảnh: Bị cáo Hiếu tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay. Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Yên Bái: Sáng 27/3, tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Yên Bái phối hợp Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1985, trú tại Xóm 4, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tuấn bị bắt về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong ảnh: đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín lại bị truy tố thêm 1 tội danh: Ngày 26/3, Viện KSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank), và 6 đồng phạm cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước đó ông Hoàng Văn Toàn và 2 đồng phạm đang bị truy tố trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 6.000 tỉ đồng do Hứa Thị Phấn cầm đầu. Trong ảnh: bị can Bị can Hoàng Văn Toàn. (Ảnh Dân trí) Bắn chết người tại quán bida: Vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ trưa tại quán Bida Giải khát Hải Sơn, số 72 đường Lê Quý Đôn, thành phố Kon Tum. Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, trước đó có hai thanh niên đi ô tô đến quán đánh Bida. Một lúc sau có hai thanh niên đi xe máy vào quán và vụ nổ súng xảy ra. Người bị bắn là anh Nguyễn Văn Cương (31 tuổi), quê Nghệ An. Sau khi trúng đạn anh Cương bỏ chạy được khoảng hơn 10m sang phía bên kia đường thì gục ngã. Trong ảnh: hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng ở Kon Tum