Vụ cô gái bị côn đồ đánh ở HH2A Linh Đàm: Đề nghị khởi tố vụ án

Tối 16/1, cô Hồ Bích N (22 tuổi, nhân viên thu ngân) kết thúc ca làm việc tại cửa hàng quần áo (chung cư HH2A Linh Đàm, Hà Nội) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên có biểu hiện say xỉn đi qua trêu ghẹo. Sau khi cô N quay lại nói "Các anh đừng có say xỉn rồi đi trêu ghẹo người khác", một thanh niên trong nhóm này đã quay lại tấn công cô N.

Cô Hồ Bích N phải tái nhập viện sau khi có những biểu hiện co giật, chấn động não.

Sau đó, cả nhóm thanh niên quây vào đánh đập, đạp lên mặt cô N. Một số nhân viên ở cửa hàng nhìn thấy nhưng không dám can ngăn. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Đến khi bảo vệ tòa nhà đến hiện trường thì nhóm côn đồ bỏ đi, người dân đưa cô N vào viện.

Được điều trị trong bệnh viện Bạch Mai, cô N được xác định là bị chấn động não, tổn thương răng miệng và đã ra viện vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, hậu quả của chấn động não khiến cô N sau đó bị lên những cơn co giật bất thường. Gia đình lại phải đưa cô N vào viện để theo dõi những biểu hiện chấn thương sọ não.

Đơn đề nghị khởi tố vụ án.

Ngày 21/1, gia đình cô N đã chính thức có đơn đề nghị khởi tố, gửi công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, công an quận Hoàng Mai... Trong đơn nêu rõ: "Hành động của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, vô cớ hành hung tôi dã man khi tôi phản ứng lại để ngăn chặn hành vi sàm sỡ của bọn chúng. Do đó, tôi kính đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét điều tra làm rõ các đối tượng hành hung tôi và tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, tôi cũng đề nghị cơ quan pháp luật cho tôi đi giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe do hành vi của các đối tượng gây ra, theo đúng quy định của pháp luật".

Hiện tại, cơ quan công an quận Hoàng Mai vẫn đang tích cực truy tìm các đối tượng đã ra tay hành hung dã man cô N vào tối 16/9./.

