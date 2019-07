Vụ cô gái trẻ Điện Biên “mất tích bí ẩn”: Chưa có dấu hiệu buôn người

1. Cơ quan Công an nói gì về vụ cô gái trẻ Điện Biên "mất tích bí ẩn"? : Liên quan đến sự việc một cô gái trẻ sống tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, Công an thành phố Điện Biên Phủ cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ cách thức di chuyển của nạn nhân. Tuy nhiên, xác minh ban đầu cho thấy chưa có dấu hiệu của tội phạm hay buôn bán người. Ảnh: Cô gái trẻ trước khi mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp