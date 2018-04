Vụ cướp ngân hàng ở Sài Gòn: Nghi can thứ 3 ra đầu thú

Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Khuê là nghi can thứ ba trong vụ cướp ngân hàng An Bình (ABBank) vào sáng ngày 31/3. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 11/4, Khuê đã đến trụ sở Công an quận Tân Phú để đầu thú. Trong ảnh: đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê tại cơ quan Công an. (Ảnh: Báo Tiền phong). Ngày 30/3, Nguyễn Trường Khải chủ mưu, bàn bạc với Nam và Khuê cùng nhau đi cướp ngân hàng. Khải đưa tiền cho Khuê để đi mua một số vật dụng như ba lô, áo khoác, giày, găng tay... Đồng thời, Khải còn nhờ Nam tìm giúp một biển số xe giả để thay vào chiếc Exciter của mình nhằm đánh lạc hướng Công an. Trong ảnh: văn phòng giao dịch Lũy Bán Bích trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) - nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Ngày 31/3, Khuê chở Khải đến trước ngân hàng An Bình. Khải xuống xe tiếp cận nhân viên bảo vệ của ngân hàng, rút súng, lên đạn đe doạ. Cùng thời điểm, Khuê cũng xách ba lô đi vào trong sảnh hét to: “Tất cả im lặng! Bỏ tiền vào ba lô!”. Trong ảnh: Hai đối tượng bị camera ghi lại. Quần áo, khẩu trang, vớ... mà các đối tượng sử dụng khi gây án. (Ảnh: Công an TP HCM). Tuy nhiên, các bảo vệ ngân hàng chống trả và hô hoán, và người dân đi đường theo dõi nhiều nên hai đối tượng bỏ lại ba lô và lao ra đường, lên xe tẩu thoát. Trong ảnh: 2 đối tượng đi trên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Ảnh: VNexpress Sau khi vụ cướp xảy ra, Công an Q. Tân Phú nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày 3/4, cơ quan Công an bắt được Khải và Nam khi hai tên này đang tìm đường bỏ trốn. Riêng Khuê đã nhanh chân tẩu thoát. Đến ngày 11/4, biết khó lòng trốn thoát nên Khuê đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong ảnh: 3 đối tượng trong vụ cướp ngân hàng. 0b89725a87a8a9b113714feaf9b6bb08/5ad09a8a/2018_04_11/DYY4z5zo8R0Th7BixaIgQ/hainamthanhdunghungkhicuopnganhangtphcm1522499149.mp4

Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Khuê là nghi can thứ ba trong vụ cướp ngân hàng An Bình (ABBank) vào sáng ngày 31/3. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 11/4, Khuê đã đến trụ sở Công an quận Tân Phú để đầu thú. Trong ảnh: đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê tại cơ quan Công an. (Ảnh: Báo Tiền phong). Ngày 30/3, Nguyễn Trường Khải chủ mưu, bàn bạc với Nam và Khuê cùng nhau đi cướp ngân hàng. Khải đưa tiền cho Khuê để đi mua một số vật dụng như ba lô, áo khoác, giày, găng tay... Đồng thời, Khải còn nhờ Nam tìm giúp một biển số xe giả để thay vào chiếc Exciter của mình nhằm đánh lạc hướng Công an. Trong ảnh: văn phòng giao dịch Lũy Bán Bích trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) - nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Ngày 31/3, Khuê chở Khải đến trước ngân hàng An Bình. Khải xuống xe tiếp cận nhân viên bảo vệ của ngân hàng, rút súng, lên đạn đe doạ. Cùng thời điểm, Khuê cũng xách ba lô đi vào trong sảnh hét to: “Tất cả im lặng! Bỏ tiền vào ba lô!”. Trong ảnh: Hai đối tượng bị camera ghi lại. Quần áo, khẩu trang, vớ... mà các đối tượng sử dụng khi gây án. (Ảnh: Công an TP HCM). Tuy nhiên, các bảo vệ ngân hàng chống trả và hô hoán, và người dân đi đường theo dõi nhiều nên hai đối tượng bỏ lại ba lô và lao ra đường, lên xe tẩu thoát. Trong ảnh: 2 đối tượng đi trên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Ảnh: VNexpress Sau khi vụ cướp xảy ra, Công an Q. Tân Phú nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày 3/4, cơ quan Công an bắt được Khải và Nam khi hai tên này đang tìm đường bỏ trốn. Riêng Khuê đã nhanh chân tẩu thoát. Đến ngày 11/4, biết khó lòng trốn thoát nên Khuê đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong ảnh: 3 đối tượng trong vụ cướp ngân hàng.