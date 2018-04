Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú

Liên quan đến vụ án đâm tử vong người khi đi đòi nợ, trao đổi phóng viên VOV.VN, Thiếu tá Trần Hiệu, đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra phá án xâm phạm thân nhân, đội Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chiều tối 2/4, đối tượng Ngô Văn Tráng (46 tuổi, trú tại khu 5, thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã đến Công an huyện Thanh Hà đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Tráng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tráng khai khoảng 14h ngày 31/3, Ngô Xuân Tráng đang đứng ở khu vực nhà đang xây của Tráng thuộc khu 5, thị trấn Thanh Hà thì nhìn thấy ông Nguyễn Văn Minh đi qua. Do trước đó ông Minh có vay của Tráng số tiền 10 triệu đồng nên Tráng đi ra kéo xe của ông Minh lại và yêu cầu ông Minh trả số tiền vay nợ. Ông Minh nói không có tiền trả nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Trong lúc tranh cãi, ông Minh có dùng tay đấm vào ngực Tráng làm Tráng bực tức chạy về phía bàn uống nước kê ở trong ngõ nhà bà Dung, cách đó khoảng 10 mét, lấy một con dao dạng dao bầu, chạy đuổi theo và đâm 4 nhát vào bụng và tay ông Minh. Bỏ chạy được một đoạn thì ông Minh gục ngã. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng, ông Minh đã tử vong vào 7h ngày 1/4.

Trước đó, khoảng 15h ngày 31/3 người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Minh (50 tuổi, ở khu 8, thị trấn, Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương) nằm bất tỉnh ven đường thuộc khu 5, thị trấn Thanh Hà.

Nhận thông tin của Công an huyện Thanh Hà, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương đã cử một tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, điều tra vụ án.

Hiện PC45 đã thu giữ con dao bầu, là phương tiện gây án của Tráng. Sau khi gây án, Tráng đem cất giấu con dao này tại nhà ở bà Đỗ Thị T. (trú tại xóm 3, thôn Xuân An, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Được biết, Tráng làm nghề xe ôm và có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích./.