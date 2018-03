Vụ đánh thầy giáo nhập viện: Hai thanh niên đến công an trình diện

Ngày 16/3, thông tin từ Ban công an xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết: Được sự vận động của gia đình, người thân và chính quyền địa phương, hai nam thanh niên liên quan đến vụ việc hành hung thầy giáo tại Trường THCS Tân Thành đã đến cơ quan công an trình diện.

Hai nam thanh niên liên quan đến vụ việc là Nguyễn Văn Đoàn và Hoàng Văn Đề (cùng trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Trường THCS Tân Thành - nơi xảy ra sự việc.

Ít ngày trước, khi phát hiện một học sinh đốt lửa trong lớp học, thầy Đặng Minh Thủy (giáo viên dạy thể dục Trường THCS Tân Thành) đến gặp và gặng hỏi nhưng không học sinh nào thú nhận. Sau đó, thầy Thủy có tát em Ng.V.Ph (học sinh lớp 9D) một hai tát rồi gửi giấy mời phụ huynh em này lên trường làm việc.

Ngày 14/3, anh trai của học sinh này là Nguyễn Văn Đoàn cùng một nam thanh niên khác đến trường gặp thầy Thủy làm việc theo giấy mời. Trong cuộc nói chuyện, Đoàn bất ngờ đấm vào mặt thầy Thủy, dùng ghế gỗ đánh khiến nam giáo viên này ngất xỉu.

Ngay sau đó thầy Thủy được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chảy nhiều máu, gãy sống mũi. Hiện thầy Thủy vẫn đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

