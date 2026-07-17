Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Rút hồ sơ từ công an tỉnh lên Bộ Công an

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Toàn cảnh buổi họp báo do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang tổ chức, cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc, diễn ra ngày 9/7. (Ảnh: Phùng Phú)

Trước đó cũng trong ngày 17/7, liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng đã khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Thị Diệu Thuý (SN 1980, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) là Giáo viên môn Ngữ văn -Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Bị can Thúy được xác định là đã chủ động đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Như vậy tính đến nay, nhà chức trách đã khởi tố tổng cộng 27 bị can trong vụ án này về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số đó, có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Trần Thị Thu Hằng; giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang - Nguyễn Hà Duy.