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Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hà Duy

Thứ Tư, 08:45, 08/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan vụ "điểm 10 Toán" bất thường tại Tuyên Quang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hà Duy là cựu học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đến năm 2020, sau khi tốt nghiệp đại học Duy đã trở về trường giảng dạy môn Toán. Quá trình công tác, Nguyễn Hà Duy được giao chủ nhiệm lớp chuyên Toán và phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của trường.

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Nguyễn Hà Duy (áo sọc xanh trắng). Ảnh: Công an cung cấp

Quyết định khởi tố được lực lượng chức năng đưa ra sau 3 ngày Nguyễn Hà Duy bị tạm giữ khẩn cấp. Vụ án liên quan đến kết quả thi THPT của tỉnh với hơn hơn 146 điểm 10 môn toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, qua rà soát dữ liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang, phối hợp cùng các cơ quan chức năng và địa phương kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Tại cuộc họp về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp và "hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục". Đối với vụ việc, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu có phương án xử lý trước 10/7, đúng pháp luật và nhân văn trong giáo dục.

Trọng Phú-CTV Phùng Tuấn Anh/VOV.VN
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