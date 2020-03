Vụ đốt pháo ở Sóc Sơn: Đối tượng bỏ trốn đã ra trình diện

Ngày 9/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, Nguyễn Văn An (SN 1975 ở tổ 15, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)- đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo ở đám cưới tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đã ra đầu thú.

Đối tượng An tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn An khai nhận đã cùng Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) đốt bánh pháo dài 50m tại đám cưới ở xã Phù Lỗ.



Sau khi đốt pháo An đã trở về nhà ở Lào Cai, nhưng khi biết lực lượng công an đang điều tra vụ việc, An đã trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, nhận thấy không thể trốn thoát, An đã ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn An về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 4/3 Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội), đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Trần Văn Khang (41 tuổi, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.Công an huyện Sóc Sơn cũng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, điều tra vụ các đối tượng đốt pháo trong đám cưới xảy ra ngày 1/3./.