English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ giáo viên trường chuyên Tuyên Quang bị bắt: Gian lận điểm thi bị xử lý ra sao?

Thứ Ba, 09:22, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

Sau khi Công an tỉnh Tuyên Quang thực hiện các biện pháp tố tụng đối với 1 giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, điều được nhiều người quan tâm là, theo quy định, hành vi gian lận điểm thi bị xử lý ra sao?

Có thể nói, hành vi gian lận điểm thi không chỉ ảnh hưởng đến kết quả của cá nhân thí sinh mà còn tác động đến tính công bằng, nghiêm túc của kỳ thi, gây bức xúc trong dư luận.

Theo luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội, Điều 22 Luật Giáo dục 2019 đã quy định, một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục là gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

Đối với thí sinh gian lận trong kỳ thi, Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT về việc xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi nêu rõ, tùy tính chất, mức độ vi phạm, thí sinh gian lận hoặc vi phạm Quy chế thi có thể bị xử lý theo các hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Đình chỉ thi.

vu giao vien truong chuyen tuyen quang bi bat gian lan diem thi bi xu ly ra sao hinh anh 1
Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy

Khi phát hiện hành vi vi phạm, Giám thị lập biên bản, thu tang vật nếu có và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho Giám thị, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.

Bên cạnh đó, việc trừ điểm bài thi được thực hiện như sau: Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi ; Thí sinh bị cảnh cáo bị trừ 50% tổng số điểm và những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

Bài thi bị cho điểm 0 trong các trường hợp: Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

Việc trừ điểm bài thi đối với bài thi có đánh dấu và bài thi bị cho điểm 0 do lãnh đạo Ban Chấm thi quyết định căn cứ báo cáo bằng văn bản của Trưởng môn chấm thi tự luận.

Không chỉ có vậy, thí sinh bị hủy bỏ kết quả thi nếu thuộc một trong các trường hợp: Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; Dùng bài của người khác để nộp.

Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

Thí sinh bị hủy kết quả thi và bị lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định nếu vi phạm một trong các lỗi: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức.

Đối với các vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng.

Về xử lý hành chính, theo Điều 14 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định, ggian lận điểm thi trong thi cử là hành vi bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo quy định. Tùy vào tính chất và mức độ mà các các chế tài xử phạt sẽ khác nhau, trong đó hành vi nhờ người khác thi hộ có thể bị phạt đến 16 triệu đồng - luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.

Theo Huệ Linh/An ninh Thủ đô
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên Tuyên Quang, rút toàn bộ bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra
Bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên Tuyên Quang, rút toàn bộ bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra

VOV.VN - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang), liên quan vụ điểm thi "bất thường".

Bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên Tuyên Quang, rút toàn bộ bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra

Bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên Tuyên Quang, rút toàn bộ bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra

VOV.VN - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang), liên quan vụ điểm thi "bất thường".

Nóng 24h ngày 7/7: Bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên, soát bài thi 10 điểm Toán
Nóng 24h ngày 7/7: Bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên, soát bài thi 10 điểm Toán

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.

Nóng 24h ngày 7/7: Bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên, soát bài thi 10 điểm Toán

Nóng 24h ngày 7/7: Bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên, soát bài thi 10 điểm Toán

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.

Phát hiện gian lận công nghệ cao trong sát hạch lái xe ở Hà Nội
Phát hiện gian lận công nghệ cao trong sát hạch lái xe ở Hà Nội

VOV.VN - Trong quá trình tổ chức kỳ sát hạch lái xe tại Trung tâm Sát hạch và cấp giấy phép lái xe Đức Thịnh (Hà Nội), lực lượng chức năng đã phát hiện một thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong phần thi lý thuyết. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về gian lận trong đào tạo lái xe.

Phát hiện gian lận công nghệ cao trong sát hạch lái xe ở Hà Nội

Phát hiện gian lận công nghệ cao trong sát hạch lái xe ở Hà Nội

VOV.VN - Trong quá trình tổ chức kỳ sát hạch lái xe tại Trung tâm Sát hạch và cấp giấy phép lái xe Đức Thịnh (Hà Nội), lực lượng chức năng đã phát hiện một thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong phần thi lý thuyết. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về gian lận trong đào tạo lái xe.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật