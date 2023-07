Vụ giết người dã man ở Lai Châu: Nguyên nhân do tranh chấp đất đai

Theo lời khai của đối tượng Tẩn Yêu Hò, biết bà Hin sống một mình, khoảng hơn 19h ngày 5/7, lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, đối tượng đã lấy một chiếc búa đinh của gia đình đi bộ sang nhà bà Hin. Khi đến nhà, thấy bà Hin đang ngồi quay lưng ra phía cửa, đối tượng đã lén đi đến phía sau lưng và cầm búa đập liên tiếp nhiều nhát vào người bà Hin.

Nguyên nhân xảy ra án mạng là do mâu thuẫn tranh chấp về đất đai.

Thấy nạn nhân ngã ngửa nằm bất động trên nền nhà, đối tượng liền cầm búa đi ra bờ ruộng trước cửa nhà bà Hin, vớt nước ruộng lên rửa sạch búa rồi đi về nhà cất hung khí. Khi lực lượng công an đến bản điều tra vụ án, Hò tỏ ra rất bình thản vì nghĩ mình gây án không ai nhìn thấy; chỉ đến khi bị bắt, đối tượng mới bàng hoàng cúi đầu nhận tội.

Sau khi chuyên án được giải mã, kẻ giết người cúi đầu nhận tội, con gái nạn nhân là Tẩn San Mẩy đã đại diện gia đình gửi thư cảm ơn lực lượng Công an Lai Châu đã không quản ngại khó khăn, trong thời gian ngắn đã xác định được kẻ thủ ác, giúp gia đình vơi bớt nỗi đau khi mất người thân.

Nguyên nhân xảy ra án mạng là do mâu thuẫn tranh chấp về đất đai.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Với sự quyết tâm của Ban chuyên án, cùng sự giúp sức của quần chúng nhân dân, chuyên án 723G đã được giải mã từ những manh mối nhỏ và đối tượng giết người đã bị bắt giữ và sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Lai Châu chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2023). Chiến công này của cán bộ, chiến sĩ đơn vị xứng đáng với danh hiệu “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng Ban Chuyên án

Như tin đã đưa, trưa ngày 9/7 Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của Công an xã Tả Phìn về việc bà Chẻo Diển Hin, sinh năm 1950 tử vong tại nhà riêng tại bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Nguyên nhân tử vong được xác định do vết thương sọ não hở, chấn thương dập nát vùng mặt phải, vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người man rợ.

Lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án 0723G, chỉ đạo lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Sìn Hồ và các lực lượng liên quan vào cuộc điều tra. Đến ngày 13/7, lực lượng công an địa phương đã bắt giữ đối tượng Tẩn Yêu Hò, sinh năm 1960, trú ở cùng bản với nạn nhân là đối tượng đã gây ra vụ án mạng nêu trên.